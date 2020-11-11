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Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе считает "очень важным" проведение до конца 2020 года встречи в "нормандском" формате на высшем уровне,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T22:56
2020-11-11T22:56
ситуация в днр и лнр
верховная рада украины
берлин (город)
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе считает "очень важным" проведение до конца 2020 года встречи в "нормандском" формате на высшем уровне, сообщила в среду по итогам заседания контактной группы пресс-служба делегации.Зеленский 20 октября, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим. В сентябре он говорил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников."Украинская делегация считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая стала бы мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы и определения политико-дипломатических путей по дальнейшему их выполнения", - сообщила пресс-служба делегации в Telegram.Также Киев поднимал вопрос разминирования Донбасса. "Украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования - предложения, которое внес Президент Украины В. Зеленский во время Парижского саммита 9 декабря 2019 года (во время саммита глав "нормандского формата" - ред.)", - сообщила пресс-служба.Речь идет о заминированных девятнадцати участках: кладбищах, электросетях, объектах водоснабжения, находящихся на линии разграничения.Крайне важно, начать разминирование до резкого ухудшения погоды, которое сделает это физически невозможным, подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20201111/donbass-1584198038.html
https://ria.ru/20201111/donbass-1584186779.html
берлин (город)
киев
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ситуация в днр и лнр, верховная рада украины, берлин (город), киев, украина, в мире

Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года

22:56 11.11.2020
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Делегация Киева в Трехсторонней контактной группе считает "очень важным" проведение до конца 2020 года встречи в "нормандском" формате на высшем уровне, сообщила в среду по итогам заседания контактной группы пресс-служба делегации.
Зеленский 20 октября, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении Украины, заявил, что рассчитывает на скорейшее проведение саммита в "нормандском формате" в Берлине, дипломаты работают над этим. В сентябре он говорил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.
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"Украинская делегация считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая стала бы мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы и определения политико-дипломатических путей по дальнейшему их выполнения", - сообщила пресс-служба делегации в Telegram.
Также Киев поднимал вопрос разминирования Донбасса. "Украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования - предложения, которое внес Президент Украины В. Зеленский во время Парижского саммита 9 декабря 2019 года (во время саммита глав "нормандского формата" - ред.)", - сообщила пресс-служба.
Речь идет о заминированных девятнадцати участках: кладбищах, электросетях, объектах водоснабжения, находящихся на линии разграничения.
Крайне важно, начать разминирование до резкого ухудшения погоды, которое сделает это физически невозможным, подчеркнули в пресс-службе.
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