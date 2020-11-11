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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/dodon-1584200498.html
Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что до конца ноября рассчитывает получить от России 100-150 тысяч доз вакцин от коронавируса, он готов сам... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T23:36
2020-11-11T23:36
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
игорь додон
молдавия
общество
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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что до конца ноября рассчитывает получить от России 100-150 тысяч доз вакцин от коронавируса, он готов сам сделать прививку в числе первых.Ранее власти Молдавии сообщили о 84 707 зарегистрированных случаях коронавируса, 1 950 человек скончались."Мы договаривались с РФ о получении вакцины во второй половине ноября. Первыми будут прививаться те, кто работает на первой линии, но и я готов привиться в числе первых, чтобы люди не боялись, мы надеемся получить 100-150 тысяч доз вакцин", - заявил Додон в эфире телеканала REN Moldova.Он подчеркнул, что вакцинирование должно быть бесплатным и добровольным. В первую очередь вакцины получат врачи, учителя и сотрудники пограничной службы.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584068484.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь додон, молдавия, общество

Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса

23:36 11.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон
Действующий президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что до конца ноября рассчитывает получить от России 100-150 тысяч доз вакцин от коронавируса, он готов сам сделать прививку в числе первых.
Ранее власти Молдавии сообщили о 84 707 зарегистрированных случаях коронавируса, 1 950 человек скончались.
"Мы договаривались с РФ о получении вакцины во второй половине ноября. Первыми будут прививаться те, кто работает на первой линии, но и я готов привиться в числе первых, чтобы люди не боялись, мы надеемся получить 100-150 тысяч доз вакцин", - заявил Додон в эфире телеканала REN Moldova.
Он подчеркнул, что вакцинирование должно быть бесплатным и добровольным. В первую очередь вакцины получат врачи, учителя и сотрудники пограничной службы.
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Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыИгорь ДодонМолдавияОбщество
 
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