https://ria.ru/20201111/dodon-1584200498.html

Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса

Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса

Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что до конца ноября рассчитывает получить от России 100-150 тысяч доз вакцин от коронавируса, он готов сам... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T23:36

2020-11-11T23:36

2020-11-11T23:36

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

игорь додон

молдавия

общество

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КИШИНЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в среду, что до конца ноября рассчитывает получить от России 100-150 тысяч доз вакцин от коронавируса, он готов сам сделать прививку в числе первых.Ранее власти Молдавии сообщили о 84 707 зарегистрированных случаях коронавируса, 1 950 человек скончались."Мы договаривались с РФ о получении вакцины во второй половине ноября. Первыми будут прививаться те, кто работает на первой линии, но и я готов привиться в числе первых, чтобы люди не боялись, мы надеемся получить 100-150 тысяч доз вакцин", - заявил Додон в эфире телеканала REN Moldova.Он подчеркнул, что вакцинирование должно быть бесплатным и добровольным. В первую очередь вакцины получат врачи, учителя и сотрудники пограничной службы.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, она получила название "Спутник V".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584068484.html

молдавия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь додон, молдавия, общество