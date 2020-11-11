https://ria.ru/20201111/dobrovinskiy-1584170667.html

Добровинский рассказал, почему лишился статуса адвоката

Добровинский рассказал, почему лишился статуса адвоката

Глава адвокатского бюро "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский заявил РИА Новости, что квалификационный совет адвокатской палаты Москвы посчитал его... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:41

2020-11-11T18:41

2020-11-11T23:56

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава адвокатского бюро "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский заявил РИА Новости, что квалификационный совет адвокатской палаты Москвы посчитал его высказывания об отказе защищать актера Михаила Ефремова разглашением адвокатской тайны.Адвокатская палата Москвы лишила Добровинского статуса адвоката на два года. Как пояснили в палате, его действия признаны умышленным нарушением требований пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката ("адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре")."Мне вменяется нарушение профессиональной этики в том, что я якобы разгласил адвокатскую тайну, рассказав, что мне в офис кто-то звонил с вопросом, буду ли я защищать господина Ефремова, на который я через секретаря ответил отказом. Как я уже говорил, я буду обжаловать это решение", - сказал Добровинский.Он добавил, что в тексте "есть много брешей".Добровинский представлял интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова. Его соперника по этому громкому процессу Эльмана Пашаева в середине сентября тоже лишили адвокатского статуса из-за дисциплинарных проступков сроком на год.

https://ria.ru/20201030/pashaev-1582200451.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201025/efremov-1581419653.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия