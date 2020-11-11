https://ria.ru/20201111/diagnostika-1584073585.html

В Чите увеличили число исследований на КТ для диагностики COVID-19

В Чите увеличили число исследований на КТ для диагностики COVID-19

В медучреждениях Читы по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова вдвое увеличено количество компьютерных томографов, задействованных в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:26

2020-11-11T12:26

2020-11-11T12:26

забайкальский край

александр осипов

здоровье - общество

забайкальский край

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ЧИТА, 11 ноя — РИА Новости. В медучреждениях Читы по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова вдвое увеличено количество компьютерных томографов, задействованных в диагностике новой коронавирусной инфекции, сообщает краевой Минздрав. "По поручению главы региона мы усилили службу диагностики на КТ-оборудовании. Если раньше для пациентов в круглосуточном режиме работал один КТ-аппарат на базе клинического медицинского центра и один на базе моностационара городской клинической больницы №1, то сейчас задействовано еще два – в КМЦ и 321-м военном госпитале", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Анны Шангиной.Как отмечается в сообщении, только на томографах клинического медицинского центра в сутки выполняются в среднем 190 исследований. В 78% случаев исследования подтвердили предварительный диагноз врача о пневмонии. "В медицинской организации введен новый график работы оборудования – один КТ работает круглосуточно, второй с 20 до 6 часов. Разведены потоки инфекционных и соматических пациентов, в КТ-центре организован отдельный вход, предусмотрены шлюзы. При этом компьютерная томография для диагностики ковидной пневмонии проводится только по назначению лечащего врача при наличии высокой температуры, одышки и других тревожных показателей", - пояснила глава ведомства.

https://ria.ru/20200716/1574450366.html

забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов, здоровье - общество, забайкальский край