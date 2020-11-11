https://ria.ru/20201111/diagnostika-1584073585.html
В Чите увеличили число исследований на КТ для диагностики COVID-19
В Чите увеличили число исследований на КТ для диагностики COVID-19
В медучреждениях Читы по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова вдвое увеличено количество компьютерных томографов, задействованных в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:26
2020-11-11T12:26
2020-11-11T12:26
забайкальский край
александр осипов
здоровье - общество
забайкальский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583946749_0:274:3072:2002_1400x0_80_0_0_bbf31c7822459ab48f88b8b1f8c42067.jpg
ЧИТА, 11 ноя — РИА Новости. В медучреждениях Читы по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова вдвое увеличено количество компьютерных томографов, задействованных в диагностике новой коронавирусной инфекции, сообщает краевой Минздрав. "По поручению главы региона мы усилили службу диагностики на КТ-оборудовании. Если раньше для пациентов в круглосуточном режиме работал один КТ-аппарат на базе клинического медицинского центра и один на базе моностационара городской клинической больницы №1, то сейчас задействовано еще два – в КМЦ и 321-м военном госпитале", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Анны Шангиной.Как отмечается в сообщении, только на томографах клинического медицинского центра в сутки выполняются в среднем 190 исследований. В 78% случаев исследования подтвердили предварительный диагноз врача о пневмонии. "В медицинской организации введен новый график работы оборудования – один КТ работает круглосуточно, второй с 20 до 6 часов. Разведены потоки инфекционных и соматических пациентов, в КТ-центре организован отдельный вход, предусмотрены шлюзы. При этом компьютерная томография для диагностики ковидной пневмонии проводится только по назначению лечащего врача при наличии высокой температуры, одышки и других тревожных показателей", - пояснила глава ведомства.
https://ria.ru/20200716/1574450366.html
забайкальский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583946749_242:246:2644:2048_1400x0_80_0_0_2fa13c66686d8ba8cb92f1f03b4302f9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр осипов, здоровье - общество, забайкальский край
ЧИТА, 11 ноя — РИА Новости.
В медучреждениях Читы
по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова
вдвое увеличено количество компьютерных томографов, задействованных в диагностике новой коронавирусной инфекции, сообщает краевой Минздрав.
"По поручению главы региона мы усилили службу диагностики на КТ-оборудовании. Если раньше для пациентов в круглосуточном режиме работал один КТ-аппарат на базе клинического медицинского центра и один на базе моностационара городской клинической больницы №1, то сейчас задействовано еще два – в КМЦ и 321-м военном госпитале", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Анны Шангиной.
Как отмечается в сообщении, только на томографах клинического медицинского центра в сутки выполняются в среднем 190 исследований. В 78% случаев исследования подтвердили предварительный диагноз врача о пневмонии.
"В медицинской организации введен новый график работы оборудования – один КТ работает круглосуточно, второй с 20 до 6 часов. Разведены потоки инфекционных и соматических пациентов, в КТ-центре организован отдельный вход, предусмотрены шлюзы. При этом компьютерная томография для диагностики ковидной пневмонии проводится только по назначению лечащего врача при наличии высокой температуры, одышки и других тревожных показателей", - пояснила глава ведомства.