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Забайкальский край
https://ria.ru/20201111/diagnostika-1584073585.html
В Чите увеличили число исследований на КТ для диагностики COVID-19
В Чите увеличили число исследований на КТ для диагностики COVID-19
В медучреждениях Читы по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова вдвое увеличено количество компьютерных томографов, задействованных в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:26
2020-11-11T12:26
забайкальский край
александр осипов
здоровье - общество
забайкальский край
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ЧИТА, 11 ноя — РИА Новости. В медучреждениях Читы по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова вдвое увеличено количество компьютерных томографов, задействованных в диагностике новой коронавирусной инфекции, сообщает краевой Минздрав. "По поручению главы региона мы усилили службу диагностики на КТ-оборудовании. Если раньше для пациентов в круглосуточном режиме работал один КТ-аппарат на базе клинического медицинского центра и один на базе моностационара городской клинической больницы №1, то сейчас задействовано еще два – в КМЦ и 321-м военном госпитале", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Анны Шангиной.Как отмечается в сообщении, только на томографах клинического медицинского центра в сутки выполняются в среднем 190 исследований. В 78% случаев исследования подтвердили предварительный диагноз врача о пневмонии. "В медицинской организации введен новый график работы оборудования – один КТ работает круглосуточно, второй с 20 до 6 часов. Разведены потоки инфекционных и соматических пациентов, в КТ-центре организован отдельный вход, предусмотрены шлюзы. При этом компьютерная томография для диагностики ковидной пневмонии проводится только по назначению лечащего врача при наличии высокой температуры, одышки и других тревожных показателей", - пояснила глава ведомства.
https://ria.ru/20200716/1574450366.html
забайкальский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
александр осипов, здоровье - общество, забайкальский край

В Чите увеличили число исследований на КТ для диагностики COVID-19

12:26 11.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник у магнитно-резонансного томографа (МРТ) в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник у магнитно-резонансного томографа (МРТ) в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЧИТА, 11 ноя — РИА Новости. В медучреждениях Читы по поручению губернатора Забайкальского края Александра Осипова вдвое увеличено количество компьютерных томографов, задействованных в диагностике новой коронавирусной инфекции, сообщает краевой Минздрав.
"По поручению главы региона мы усилили службу диагностики на КТ-оборудовании. Если раньше для пациентов в круглосуточном режиме работал один КТ-аппарат на базе клинического медицинского центра и один на базе моностационара городской клинической больницы №1, то сейчас задействовано еще два – в КМЦ и 321-м военном госпитале", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Анны Шангиной.
Как отмечается в сообщении, только на томографах клинического медицинского центра в сутки выполняются в среднем 190 исследований. В 78% случаев исследования подтвердили предварительный диагноз врача о пневмонии.
"В медицинской организации введен новый график работы оборудования – один КТ работает круглосуточно, второй с 20 до 6 часов. Разведены потоки инфекционных и соматических пациентов, в КТ-центре организован отдельный вход, предусмотрены шлюзы. При этом компьютерная томография для диагностики ковидной пневмонии проводится только по назначению лечащего врача при наличии высокой температуры, одышки и других тревожных показателей", - пояснила глава ведомства.
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