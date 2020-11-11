https://ria.ru/20201111/deti-1584107566.html

Комитет Госдумы поддержал проект об ограничении изъятия детей из семьи

Комитет Госдумы поддержал проект об ограничении изъятия детей из семьи

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:24

2020-11-11T14:24

2020-11-11T15:13

андрей клишас

павел крашенинников

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи, сообщили журналистам в пресс-службе комитета.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.Инициатива позволит ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи. Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье.Законопроектом предлагается установить, что вопрос изъятия ребенка находится в компетенции суда: для этого Гражданский процессуальный кодекс дополняется новой категорией дел особого производства - "об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью" (новые нормы объединены в главу 38.1 ГПК РФ).Заявление в суд об изъятии ребенка может быть подано органом опеки и попечительства или органом внутренних дел, получившими информацию об угрозе жизни ребенка или его здоровью. Рассмотрение этого заявления при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью предлагается проводить в максимально короткий срок – 24 часа с момента его поступления. Рассмотрение заявления будет проходить в закрытом режиме с обязательным участием представителя органа опеки и попечительства и прокурора, а также с участием родителей или иных лиц, на попечении которых находится ребенок.Кроме того, в статье 77 Семейного кодекса предлагается сохранить внесудебный порядок отобрания ребенка только в исключительных случаях, когда налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов: лишь при наличии указанных оснований опека с участием прокурора и представителя органа внутренних дел может отобрать ребенка из семьи, составив акт с указанием обстоятельств, свидетельствующих о непосредственной угрозе жизни ребенка. При этом действия органа опеки могут быть оспорены родителями или иными лицами, на попечении которых находился ребенок.

https://ria.ru/20201103/deti-1582908622.html

https://ria.ru/20201109/bryansk-1583734930.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, павел крашенинников, россия, госдума рф, общество