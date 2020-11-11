https://ria.ru/20201111/danger-1584135092.html

Названы самые опасные места во время пандемии

Названы самые опасные места во время пандемии

В местах, где нет циркуляции открытого воздуха, наиболее высок риск заразиться коронавирусом, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:07

2020-11-11T16:07

2020-11-11T16:59

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В местах, где нет циркуляции открытого воздуха, наиболее высок риск заразиться коронавирусом, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".Специалист назвал в числе самых опасных мест для заражения общественный транспорт и спортзалы, а также отметил безопасность нахождения в парках.Ученый напомнил, что коронавирус распространяется в виде аэрозоля, например, при кашле.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/pandemic-1584000396.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество