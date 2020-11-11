https://ria.ru/20201111/chukotka-1583943693.html

На Чукотку приходит зеленая энергетика

На Чукотку приходит зеленая энергетика

Сразу пять электростанций на основе возобновляемых источников энергии строится в поселках Чукотки. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T08:00

2020-11-11T08:00

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хорошие новости

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сразу пять электростанций на основе возобновляемых источников энергии строится в поселках Чукотки.Сейчас больше половины энергии в регионе добывается из возобновляемых источников: атом, солнце и ветер."Использование возобновляемой энергии сократит расходы на дорогой северный завоз и снизит экономически обоснованные тарифы на три-пять процентов, уменьшив нагрузку на бюджет. Кроме того, улучшится экология — снизится уровень выбросов на 15-20 процентов. Сейчас в балансе Чукотского АО более 60 процентов "чистой" энергии — атом, ветер и газ. Использование альтернативных источников энергии в малых селах еще в самом начале, но уже есть готовые проекты", — написал в своем инстаграме Копин.Ежегодно в преддверии зимнего сезона на территории Крайнего Севера доставляют жизненно важные товары, особенно продовольствие и нефтепродукты, это и называется "северный завоз".Сейчас частные компании в трех селах — Канчалан, Снежное и Марково — строят солнечные электростанции мощностью 400, 150 и 800 кВт соответственно. В селе Усть-Белая и поселке Беринговский строят ветроэлектрические станции по 450 кВт каждая. Проекты полностью финансируются частными компаниями, региональные и федеральные власти не вкладывают в них средства.Альтернативные источники энергии в большей мере появляются в населенных пунктах, которые расположены далеко от линий электропередачи, пояснил РИА Новости начальник отдела энергосбережения управления промышленности окружного департамента промышленной политики Валерий Цыганков. Он предположил, что в будущем существующие дизель-электрические станции останутся как резервные.

https://ria.ru/20201104/tury-1582821053.html

чукотка

дальний восток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, жкх, чукотка, дальний восток