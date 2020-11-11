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Ленинградская область
https://ria.ru/20201111/byudzhet-1584077063.html
Больше половины бюджета Ленобласти в 2021 году уйдет на соцпрограммы
Больше половины бюджета Ленобласти в 2021 году уйдет на соцпрограммы
Более половины расходов бюджета Ленинградской области в 2021 году пойдет на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения; сообщил первый... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:36
2020-11-11T12:36
ленинградская область
экономика
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Более половины расходов бюджета Ленинградской области в 2021 году пойдет на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения; сообщил первый заместитель председателя правительства региона, председатель комитета финансов Роман Марков, представивший накануне на публичных слушаниях проект областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Работа на опережениеПо словам Маркова, 2020 год для региональных властей оказался необычным, поскольку власти впервые столкнулись с пандемией и ее последствиями. Однако Ленобласть в первом полугодии смогла закрыть год с положительным показателем по приросту доходов без учета поступлений акцизов — 5,2%, а по данным на 1 октября — 2,1%.Так, переплата по налогу на прибыль организаций региона составила 12,8 миллиарда рулей. Это отложенный возврат из бюджета область ощутит в 2020 году, при завершении финансового года."Эти условия и тенденции влияют на формирование бюджета 2021 года. Мы должны понимать с какими остатками выйдем на 1 января 2021 года", — подытожил Марков.Кроме того, чиновник уточнил, что при формировании бюджета на следующие годы необходимо не только прогнозировать колебание курса рубля и цены на нефть, но также заложить резервы, которые позволят исполнить все обязательства.Будут учтены все факторыМарков отметил, что несмотря на пандемию и сложную ситуацию в экономики исполнение указов президента России никто не отменял. Поэтому при формировании бюджета Ленинградской области на 2021-2023 года учитывается не только исполнение майского указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", но и ухудшение экономической ситуации в связи с COVID-19, нестабильность налоговых поступлений от предприятий нефтегазовой отрасли, а также изменение налогового законодательства РФ и ограничения финансовой поддержки из федерального бюджета.По его словам, также при формировании бюджета области должны быть учтены: внутренние ограничения уровня дефицита и госдолга, которые были установлены при заключении соглашения с министерством финансов РФ, инвестиционные расходы не мене 10%, соблюдение уровня софинансирования расходных обязательств, дисбаланс между вводом жилья и созданием рабочих мест в Ленобласти."Исходя из условий, в которых региональным властям приходится работать, были сформулированы несколько подходов: обеспечение в полном объеме расходных обязательств по достижению показателей указа президента России №204, в том числе создание необходимого резерва, соблюдение уровня оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с указом президента №597, индексация на 4% 1 января 2021 года расходов на коммунальные услуги и с 1 сентября 2021 года должностных окладов работников осуждений и ежемесячного денежного вознаграждения госслужащих. Также учитывалось обеспечение доли инвестиционных расходов в размере не менее 10% от общего объема расходов и сохранение размера мер социальные поддержки и государственной социальной помощи на уровне 2020 года", - сказал собеседник агентства.Бюджетные обязательства будут выполненыФинансовыми ресурсами будут подкреплены национальные проекты, утвержденные президентом России. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 8,6 миллиарда рублей и 3,6 миллиарда рублей — из федеральных средств. Дефицит консолидированного бюджета Ленобласти в следующем году составит 13,7% от налоговых и неналоговых доходов, в последующие годы он будет снижен до 2,9%, сказал Марков.Он добавил, что основной акцент в региональном бюджете будет сделан на повышение социальной защищенности населения. Она включает в себя помощь льготным категориям граждан, реновацию образовательных организаций. На эти цели будет направлено 650 миллионов рублей. Кроме того, 272,9 миллиона рублей будет выделено на создание единого цифрового контура в здравоохранении. Еще 78 миллионов рублей будет направлено на поддержку медработников, в том числе, приобретение жилья для врачей на сумму, а также развитие системы социального обслуживания жителей и оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.Важнейшее, по мнению жителей, направление — дорожный фонд — в следующем году будет профинансирован из бюджета на сумму 15,1 миллиарда рублей, в том числе средства на строительство и реконструкцию новых объектов составят 377,4 миллиона рублей и лизинг дорожной техники — сто миллионов рублей.Председатель комитета финансов заверил, что в следующем году продолжится поддержка инициатив жителей — сюда входят 1465 проектов общей стоимостью 965,8 миллиона рублей, и реализация адресной инвестиционной программы на сумму 22,4 млрд рублей, включающей в том числе строительство и реконструкцию 15 новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, теплоэнергетики и дорог.Он добавил, что как было отмечено, среди национальных целей в будущем году будет увеличено финансирование по направлениям "Демография" до 3,8 миллиарда рублей, "Жилье" до 3,3 миллиарда рублей с учётом средств из ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", "Дороги" до 1,8 миллиарда рублей и "Здравоохранение" до 743,2 миллиона рублей."Несмотря на то, что условия непростые, жители должны получать все услуги, а мы выполнять все социальные обязательства. Тот бюджет, который мы сейчас планируем, позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Мы предусматриваем такой задел, который позволит стимулировать экономическое развитие Ленинградской области", ─ подытожил Марков.
https://ria.ru/20201110/rasselenie-1583939385.html
https://ria.ru/20201029/sotsobekty-1582141878.html
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экономика

Больше половины бюджета Ленобласти в 2021 году уйдет на соцпрограммы

12:36 11.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Более половины расходов бюджета Ленинградской области в 2021 году пойдет на образование, здравоохранение и социальную поддержку населения; сообщил первый заместитель председателя правительства региона, председатель комитета финансов Роман Марков, представивший накануне на публичных слушаниях проект областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Работа на опережение

По словам Маркова, 2020 год для региональных властей оказался необычным, поскольку власти впервые столкнулись с пандемией и ее последствиями. Однако Ленобласть в первом полугодии смогла закрыть год с положительным показателем по приросту доходов без учета поступлений акцизов — 5,2%, а по данным на 1 октября — 2,1%.
"Ленобласть работает на противоходе. В нашем регионе последствия событий, которые происходят в целом по СЗФО, а также негативные тенденции, ощущаются первыми. Мы еще в первом полугодии ощущали влияние низкого курса рубля. Поэтому нефтегазовые компании, которые работают на территории Ленинградской области и входят в консолидированные группы, направляли в виде налога на прибыль дополнительные средства в региональный бюджет", — пояснил чиновник.
Так, переплата по налогу на прибыль организаций региона составила 12,8 миллиарда рулей. Это отложенный возврат из бюджета область ощутит в 2020 году, при завершении финансового года.
"Эти условия и тенденции влияют на формирование бюджета 2021 года. Мы должны понимать с какими остатками выйдем на 1 января 2021 года", — подытожил Марков.
Кроме того, чиновник уточнил, что при формировании бюджета на следующие годы необходимо не только прогнозировать колебание курса рубля и цены на нефть, но также заложить резервы, которые позволят исполнить все обязательства.
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Будут учтены все факторы

Марков отметил, что несмотря на пандемию и сложную ситуацию в экономики исполнение указов президента России никто не отменял. Поэтому при формировании бюджета Ленинградской области на 2021-2023 года учитывается не только исполнение майского указа президента "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", но и ухудшение экономической ситуации в связи с COVID-19, нестабильность налоговых поступлений от предприятий нефтегазовой отрасли, а также изменение налогового законодательства РФ и ограничения финансовой поддержки из федерального бюджета.
"Несмотря на то, что в 2020 году мы получили рекордные суммы из федерального бюджета, тем не менее по сравнению с другими регионами мы получаем значительно меньше. В этом году 300 миллиардов рублей было распределено в качестве дополнительной помощи на выпадающие доходы субъектам РФ. Ленинградская область вошла в число десяти регионов, которые этой помощи не получили в связи с тем, что бюджетная обеспеченность Ленинградской области выше чем в других регионах России", — пояснил чиновник.
По его словам, также при формировании бюджета области должны быть учтены: внутренние ограничения уровня дефицита и госдолга, которые были установлены при заключении соглашения с министерством финансов РФ, инвестиционные расходы не мене 10%, соблюдение уровня софинансирования расходных обязательств, дисбаланс между вводом жилья и созданием рабочих мест в Ленобласти.
"Исходя из условий, в которых региональным властям приходится работать, были сформулированы несколько подходов: обеспечение в полном объеме расходных обязательств по достижению показателей указа президента России №204, в том числе создание необходимого резерва, соблюдение уровня оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с указом президента №597, индексация на 4% 1 января 2021 года расходов на коммунальные услуги и с 1 сентября 2021 года должностных окладов работников осуждений и ежемесячного денежного вознаграждения госслужащих. Также учитывалось обеспечение доли инвестиционных расходов в размере не менее 10% от общего объема расходов и сохранение размера мер социальные поддержки и государственной социальной помощи на уровне 2020 года", - сказал собеседник агентства.
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Бюджетные обязательства будут выполнены

Финансовыми ресурсами будут подкреплены национальные проекты, утвержденные президентом России. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 8,6 миллиарда рублей и 3,6 миллиарда рублей — из федеральных средств. Дефицит консолидированного бюджета Ленобласти в следующем году составит 13,7% от налоговых и неналоговых доходов, в последующие годы он будет снижен до 2,9%, сказал Марков.
Он добавил, что основной акцент в региональном бюджете будет сделан на повышение социальной защищенности населения. Она включает в себя помощь льготным категориям граждан, реновацию образовательных организаций. На эти цели будет направлено 650 миллионов рублей. Кроме того, 272,9 миллиона рублей будет выделено на создание единого цифрового контура в здравоохранении. Еще 78 миллионов рублей будет направлено на поддержку медработников, в том числе, приобретение жилья для врачей на сумму, а также развитие системы социального обслуживания жителей и оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Важнейшее, по мнению жителей, направление — дорожный фонд — в следующем году будет профинансирован из бюджета на сумму 15,1 миллиарда рублей, в том числе средства на строительство и реконструкцию новых объектов составят 377,4 миллиона рублей и лизинг дорожной техники — сто миллионов рублей.
"В сфере жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК будет выделено 12,7 миллиарда рублей. На благоустройство территорий планируется направить 1,6 миллиарда рублей. При этом 221,6 миллиона рублей предусмотрены на благоустройство дворов и 1,4 миллиарда рублей — общественных территорий", - сообщил чиновник.
Председатель комитета финансов заверил, что в следующем году продолжится поддержка инициатив жителей — сюда входят 1465 проектов общей стоимостью 965,8 миллиона рублей, и реализация адресной инвестиционной программы на сумму 22,4 млрд рублей, включающей в том числе строительство и реконструкцию 15 новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, теплоэнергетики и дорог.
Он добавил, что как было отмечено, среди национальных целей в будущем году будет увеличено финансирование по направлениям "Демография" до 3,8 миллиарда рублей, "Жилье" до 3,3 миллиарда рублей с учётом средств из ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", "Дороги" до 1,8 миллиарда рублей и "Здравоохранение" до 743,2 миллиона рублей.
"Несмотря на то, что условия непростые, жители должны получать все услуги, а мы выполнять все социальные обязательства. Тот бюджет, который мы сейчас планируем, позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Мы предусматриваем такой задел, который позволит стимулировать экономическое развитие Ленинградской области", ─ подытожил Марков.
 
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