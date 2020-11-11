https://ria.ru/20201111/brak-1584061615.html

В Духовном управлении мусульман оценили решение Совета улемов о браках

В Духовном управлении мусульман оценили решение Совета улемов о браках

Решение Совета улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ России) признать недопустимыми межконфессиональные браки не отражает общую позицию всей... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T11:29

2020-11-11T11:29

2020-11-11T15:14

религия и мировоззрение

дамир мухетдинов

новости - религия и мировоззрение

здоровье - общество

ильдар аляутдинов

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Решение Совета улемов Духовного управления мусульман России (ДУМ России) признать недопустимыми межконфессиональные браки не отражает общую позицию всей организации, заявил РИА Новости заместитель председателя ДУМ России Дамир Мухетдинов."Это решение отражает позицию Совета улемов как одного из многочисленных органов ДУМ. Этот орган самостоятельно принимает постановления. Есть высшая инстанция — пленум и съезд", — уточнил Мухетдинов.Улемы — одна из групп мусульманского духовенства, в которую могут входить богословы, правоведы и другие авторитеты в религиозных и общественных вопросах. В структуре ДУМ Совет улемов занимает место совещательного коллегиального органа. Среди прочего улемы готовят фетвы — религиозно-правовые заключения по разным вопросам.Ранее члены этого органа назвали недопустимыми браки мусульман с иноверцами на территории России, в том числе с представителями "людей Писания" — христианами, иудеями. В исключительных случаях — например, когда женщина "готова следовать предписаниям священного Корана", что фактически равноценно отказу от своей прежней веры, — брак возможен с согласия местного муфтия.Заместитель председателя Совета улемов ДУМ России, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов пояснил РИА Новости, что межконфессиональный брак возможен, если "женщине близок ислам, она уважает его каноны и не будет препятствовать мужу воспитывать детей в традициях ислама".В другой религиозной организации, Духовном собрании мусульман России (ДСМР), допустили возможность межконфессиональных браков, сославшись на Коран.

https://ria.ru/20201110/islam-1584014938.html

https://ria.ru/20201110/braki-1584019202.html

https://ria.ru/20201110/brak-1583989844.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дамир мухетдинов, новости - религия и мировоззрение, здоровье - общество, ильдар аляутдинов