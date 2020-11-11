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Ищу мужа: россиянкам рассказали, как устроить личную жизнь
Ищу мужа: россиянкам рассказали, как устроить личную жизнь
Бывает так, что у девушки много отношений, но ее не зовут замуж. Почему не сбываются долгожданные мечты, чтобы надеть белое платье и пойти под венец, рассказала РИА Новости, 11.11.2020
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общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывает так, что у девушки много отношений, но ее не зовут замуж. Почему не сбываются долгожданные мечты, чтобы надеть белое платье и пойти под венец, рассказала в интервью радио Sputnik женский коуч Оксана Матвеева.Бич нашего общества и наших женщин – это психология жертвы, уверена Оксана Матвеева. В интервью радио Sputnik женский коуч рассказала, какие ошибки допускают девушки и почему остаются одни.Женский коуч рассказала, с каких изменений стоит начать, чтобы нравиться мужчинам."Начать надо с того, чтобы признать, что женщине нужен мужчина. У нас многим женщинам транслируется, что они нужны мужчинам, что мужчины без них никак. Дальше подумать, каким мужчинам вы хотите нравиться и где они водятся. Нужно найти места, где себя показывать, а дальше начать себя показывать правильно. Не с "противозачаточным" выражением лица, а открытым миру выражением лица – улыбка, позитив, когда женщина не показывает маску, что ей никто не нужен", – сказала Оксана Матвеева.Мужчина не понимает, зачем ему брать замуж ту, от которой они не видят выгоды в замужестве, они не понимают, зачем жениться, если и так все нормально, объяснила эксперт."Женятся на тех, с которыми им лучше, чем без них, с которыми им удобнее. Это то, что женщины в ужасе не хотят принимать. Они не хотят быть удобными, они хотят быть сносящими голову, сводящими с ума. И вот что получается, мужчинам мозг сорвали, и они пошли к себе домой, так проще", – рассказала радио Sputnik Оксана Матвеева.
https://radiosputnik.ria.ru/20200911/gracheva-1577101657.html
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общество

Ищу мужа: россиянкам рассказали, как устроить личную жизнь

04:16 11.11.2020 (обновлено: 05:06 11.11.2020)
 
© Depositphotos / helenaak14Влюбленная пара
Влюбленная пара - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Depositphotos / helenaak14
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывает так, что у девушки много отношений, но ее не зовут замуж. Почему не сбываются долгожданные мечты, чтобы надеть белое платье и пойти под венец, рассказала в интервью радио Sputnik женский коуч Оксана Матвеева.
Бич нашего общества и наших женщин – это психология жертвы, уверена Оксана Матвеева. В интервью радио Sputnik женский коуч рассказала, какие ошибки допускают девушки и почему остаются одни.
"Это инфантильность, эгоцентризм и перекладывание своей ответственности на других. Ответственность за свою жизнь никто не хочет брать, хотят встретить достойного мужчину, чтобы он взял на ручки и понес ее по жизни. Мечта женщины – жить за счет других. В ожидании такого принца женщины проводят большую часть времени, считая, что им кто-то должен, они априори кому-то нужны и сами делать ничего не хотят", – сказала Оксана Матвеева.
Женский коуч рассказала, с каких изменений стоит начать, чтобы нравиться мужчинам.
"Начать надо с того, чтобы признать, что женщине нужен мужчина. У нас многим женщинам транслируется, что они нужны мужчинам, что мужчины без них никак. Дальше подумать, каким мужчинам вы хотите нравиться и где они водятся. Нужно найти места, где себя показывать, а дальше начать себя показывать правильно. Не с "противозачаточным" выражением лица, а открытым миру выражением лица – улыбка, позитив, когда женщина не показывает маску, что ей никто не нужен", – сказала Оксана Матвеева.
Мужчина не понимает, зачем ему брать замуж ту, от которой они не видят выгоды в замужестве, они не понимают, зачем жениться, если и так все нормально, объяснила эксперт.
"Женятся на тех, с которыми им лучше, чем без них, с которыми им удобнее. Это то, что женщины в ужасе не хотят принимать. Они не хотят быть удобными, они хотят быть сносящими голову, сводящими с ума. И вот что получается, мужчинам мозг сорвали, и они пошли к себе домой, так проще", – рассказала радио Sputnik Оксана Матвеева.
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