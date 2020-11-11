https://ria.ru/20201111/brak-1584028021.html

Ищу мужа: россиянкам рассказали, как устроить личную жизнь

Ищу мужа: россиянкам рассказали, как устроить личную жизнь

Бывает так, что у девушки много отношений, но ее не зовут замуж. Почему не сбываются долгожданные мечты, чтобы надеть белое платье и пойти под венец, рассказала РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T04:16

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общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Бывает так, что у девушки много отношений, но ее не зовут замуж. Почему не сбываются долгожданные мечты, чтобы надеть белое платье и пойти под венец, рассказала в интервью радио Sputnik женский коуч Оксана Матвеева.Бич нашего общества и наших женщин – это психология жертвы, уверена Оксана Матвеева. В интервью радио Sputnik женский коуч рассказала, какие ошибки допускают девушки и почему остаются одни.Женский коуч рассказала, с каких изменений стоит начать, чтобы нравиться мужчинам."Начать надо с того, чтобы признать, что женщине нужен мужчина. У нас многим женщинам транслируется, что они нужны мужчинам, что мужчины без них никак. Дальше подумать, каким мужчинам вы хотите нравиться и где они водятся. Нужно найти места, где себя показывать, а дальше начать себя показывать правильно. Не с "противозачаточным" выражением лица, а открытым миру выражением лица – улыбка, позитив, когда женщина не показывает маску, что ей никто не нужен", – сказала Оксана Матвеева.Мужчина не понимает, зачем ему брать замуж ту, от которой они не видят выгоды в замужестве, они не понимают, зачем жениться, если и так все нормально, объяснила эксперт."Женятся на тех, с которыми им лучше, чем без них, с которыми им удобнее. Это то, что женщины в ужасе не хотят принимать. Они не хотят быть удобными, они хотят быть сносящими голову, сводящими с ума. И вот что получается, мужчинам мозг сорвали, и они пошли к себе домой, так проще", – рассказала радио Sputnik Оксана Матвеева.

https://radiosputnik.ria.ru/20200911/gracheva-1577101657.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество