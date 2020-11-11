https://ria.ru/20201111/bolnitsa-1584089366.html

Хирургический корпус открыли в хлевенской больнице Липецкой области

Хирургический корпус открыли в хлевенской больнице Липецкой области

Хирургический корпус открыли в больнице Хлевенского муниципального района Липецкой области после масштабной реконструкции, которая обошлась региональному... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:32

2020-11-11T13:32

2020-11-11T13:32

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Хирургический корпус открыли в больнице Хлевенского муниципального района Липецкой области после масштабной реконструкции, которая обошлась региональному бюджету в 30 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что на эти средства в корпусе заменили все, кроме стен. Учитывая реалии времени, в реанимацию и операционные закупили несколько установок ИВЛ, а также другое необходимое оборудование. Хирурги больницы (ЦРБ) говорят, что медпомощь в районе вышла на новый уровень, и теперь они могут проводить любые экстренные операции. Для этого есть специальная операционная, расположенная для удобства на первом этаже здания. Две других операционных расположились на втором этаже."Корпусу уже более 40 лет. Последний ремонт в здании был сделан полтора десятка лет назад. За это время оно сильно обветшало. Оборудование тоже устарело и технически и морально. Теперь стало намного лучше", - отметил глава региона.Палаты в корпусе рассчитаны на одного, двух и трех пациентов. Все они оборудованы удобными кроватями, на покупку которых потратили почти миллион рублей.Получать медпомощь в новом корпусе смогут одновременно 36 человек. Штат медиков полностью укомплектован врачами и медсестрами, некоторые из них переехали в Хлевное по программе "Земский доктор". Губернатор отметил, что решение кадрового вопроса - заслуга муниципальной власти, которая создала в Хлевном хорошие условия, в том числе и для молодых врачей.

https://ria.ru/20201110/avtobusy-1583944339.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов