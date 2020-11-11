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Липецкая область
https://ria.ru/20201111/bolnitsa-1584089366.html
Хирургический корпус открыли в хлевенской больнице Липецкой области
Хирургический корпус открыли в хлевенской больнице Липецкой области
Хирургический корпус открыли в больнице Хлевенского муниципального района Липецкой области после масштабной реконструкции, которая обошлась региональному... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:32
2020-11-11T13:32
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Хирургический корпус открыли в больнице Хлевенского муниципального района Липецкой области после масштабной реконструкции, которая обошлась региональному бюджету в 30 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что на эти средства в корпусе заменили все, кроме стен. Учитывая реалии времени, в реанимацию и операционные закупили несколько установок ИВЛ, а также другое необходимое оборудование. Хирурги больницы (ЦРБ) говорят, что медпомощь в районе вышла на новый уровень, и теперь они могут проводить любые экстренные операции. Для этого есть специальная операционная, расположенная для удобства на первом этаже здания. Две других операционных расположились на втором этаже."Корпусу уже более 40 лет. Последний ремонт в здании был сделан полтора десятка лет назад. За это время оно сильно обветшало. Оборудование тоже устарело и технически и морально. Теперь стало намного лучше", - отметил глава региона.Палаты в корпусе рассчитаны на одного, двух и трех пациентов. Все они оборудованы удобными кроватями, на покупку которых потратили почти миллион рублей.Получать медпомощь в новом корпусе смогут одновременно 36 человек. Штат медиков полностью укомплектован врачами и медсестрами, некоторые из них переехали в Хлевное по программе "Земский доктор". Губернатор отметил, что решение кадрового вопроса - заслуга муниципальной власти, которая создала в Хлевном хорошие условия, в том числе и для молодых врачей.
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игорь артамонов

Хирургический корпус открыли в хлевенской больнице Липецкой области

13:32 11.11.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиОткрытие обновленного хирургического отделения Хлевенской больницы в Липецкой области
Открытие обновленного хирургического отделения Хлевенской больницы в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Хирургический корпус открыли в больнице Хлевенского муниципального района Липецкой области после масштабной реконструкции, которая обошлась региональному бюджету в 30 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что на эти средства в корпусе заменили все, кроме стен. Учитывая реалии времени, в реанимацию и операционные закупили несколько установок ИВЛ, а также другое необходимое оборудование. Хирурги больницы (ЦРБ) говорят, что медпомощь в районе вышла на новый уровень, и теперь они могут проводить любые экстренные операции. Для этого есть специальная операционная, расположенная для удобства на первом этаже здания. Две других операционных расположились на втором этаже.
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"Корпусу уже более 40 лет. Последний ремонт в здании был сделан полтора десятка лет назад. За это время оно сильно обветшало. Оборудование тоже устарело и технически и морально. Теперь стало намного лучше", - отметил глава региона.
Палаты в корпусе рассчитаны на одного, двух и трех пациентов. Все они оборудованы удобными кроватями, на покупку которых потратили почти миллион рублей.
Получать медпомощь в новом корпусе смогут одновременно 36 человек. Штат медиков полностью укомплектован врачами и медсестрами, некоторые из них переехали в Хлевное по программе "Земский доктор". Губернатор отметил, что решение кадрового вопроса - заслуга муниципальной власти, которая создала в Хлевном хорошие условия, в том числе и для молодых врачей.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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