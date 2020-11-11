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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201111/bogdanov-1584052346.html
МИД: смена администрации США может повлиять на Ближний Восток
МИД: смена администрации США может повлиять на Ближний Восток
Москва считает, что со сменой администрации США и возможным возвращением к работе переговорщиков из "команд" Барака Обамы и Билла Клинтона в ближневосточном... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:43
2020-11-11T13:32
саиб орейкат
организация освобождения палестины
оон
восточный иерусалим
выборы президента сша — 2020
ближний восток
хиллари клинтон
билл клинтон
барак обама
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва считает, что со сменой администрации США и возможным возвращением к работе переговорщиков из "команд" Барака Обамы и Билла Клинтона в ближневосточном урегулировании не исключены перемены в лучшую сторону, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Посмотрим, потому что сейчас, видимо, будет формироваться новая команда американских переговорщиков, людей, которые будут заниматься ближневосточными проблемами. Многих из них, я думаю, мы, наверное, знаем по работе в предыдущих администрациях, особенно в демократических - кто работал и с Клинтоном, и с Обамой – в этих администрациях", - сказал Богданов.По его словам, там было "очень много классных экспертов, специалистов, исключительно опытных людей".При этом он подчеркнул, что сейчас начинается новый период не только в связи со сменой администрации США: накануне от последствий коронавируса скончался один из главных палестинских переговорщиков, генеральный секретарь исполкома Организации Освобождения Палестины Саиб Орейкат.Богданов в связи с кончиной политика ранее заявил, что "ушла целая эпоха, потому что он был основной участник всех переговоров, начиная с Мадридской конференции". Он добавил, что "это большая потеря для всех нас, кто участвует в течение многих лет в усилиях по продвижению мирного процесса, нацеленного на двугосударственное решение палестинской проблемы - на создание государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, который будет жить в мире и добрососедстве с Израилем".По его словам, Орейкат был принципиальным и последовательным сторонником именно такого подхода, считая его и справедливым, и основанным на принципах международного права, и соответствующих решениях ООН.Богданов отметил, что то, что переговоры до сих пор не увенчались успехом, не вина Орейката. Он выразил надежду, что "то дело, которому он посвятил всю свою сознательную жизнь, всё-таки будет продолжаться и в конечном итоге будет результат, взаимоприемлемый для палестинской и для израильской сторон". Он уверен, что тогда "будет крупнейший вклад в дело стабильности и безопасности всего региона".
https://ria.ru/20200605/1572543957.html
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саиб орейкат, организация освобождения палестины, оон, восточный иерусалим, ближний восток, хиллари клинтон, билл клинтон, барак обама, москва, сша, в мире

МИД: смена администрации США может повлиять на Ближний Восток

10:43 11.11.2020 (обновлено: 13:32 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва считает, что со сменой администрации США и возможным возвращением к работе переговорщиков из "команд" Барака Обамы и Билла Клинтона в ближневосточном урегулировании не исключены перемены в лучшую сторону, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Посмотрим, потому что сейчас, видимо, будет формироваться новая команда американских переговорщиков, людей, которые будут заниматься ближневосточными проблемами. Многих из них, я думаю, мы, наверное, знаем по работе в предыдущих администрациях, особенно в демократических - кто работал и с Клинтоном, и с Обамой – в этих администрациях", - сказал Богданов.
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По его словам, там было "очень много классных экспертов, специалистов, исключительно опытных людей".
"Я многих знаю по совместной работе в Египте, на Ближнем Востоке - в Израиле, арабских странах. Есть люди, очень глубоко разбирающиеся в этой проблематике, и я уверен, что если они придут опять на, что называется, рабочее место, то возможны какие-то перемены в лучшую сторону", - констатировал замглавы МИД РФ.
При этом он подчеркнул, что сейчас начинается новый период не только в связи со сменой администрации США: накануне от последствий коронавируса скончался один из главных палестинских переговорщиков, генеральный секретарь исполкома Организации Освобождения Палестины Саиб Орейкат.
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Богданов в связи с кончиной политика ранее заявил, что "ушла целая эпоха, потому что он был основной участник всех переговоров, начиная с Мадридской конференции". Он добавил, что "это большая потеря для всех нас, кто участвует в течение многих лет в усилиях по продвижению мирного процесса, нацеленного на двугосударственное решение палестинской проблемы - на создание государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, который будет жить в мире и добрососедстве с Израилем".
По его словам, Орейкат был принципиальным и последовательным сторонником именно такого подхода, считая его и справедливым, и основанным на принципах международного права, и соответствующих решениях ООН.
Богданов отметил, что то, что переговоры до сих пор не увенчались успехом, не вина Орейката. Он выразил надежду, что "то дело, которому он посвятил всю свою сознательную жизнь, всё-таки будет продолжаться и в конечном итоге будет результат, взаимоприемлемый для палестинской и для израильской сторон". Он уверен, что тогда "будет крупнейший вклад в дело стабильности и безопасности всего региона".
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