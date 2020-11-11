https://ria.ru/20201111/bogdanov-1584052346.html

МИД: смена администрации США может повлиять на Ближний Восток

МИД: смена администрации США может повлиять на Ближний Восток

Москва считает, что со сменой администрации США и возможным возвращением к работе переговорщиков из "команд" Барака Обамы и Билла Клинтона в ближневосточном... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:43

2020-11-11T10:43

2020-11-11T13:32

саиб орейкат

организация освобождения палестины

оон

восточный иерусалим

выборы президента сша — 2020

ближний восток

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билл клинтон

барак обама

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Москва считает, что со сменой администрации США и возможным возвращением к работе переговорщиков из "команд" Барака Обамы и Билла Клинтона в ближневосточном урегулировании не исключены перемены в лучшую сторону, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Посмотрим, потому что сейчас, видимо, будет формироваться новая команда американских переговорщиков, людей, которые будут заниматься ближневосточными проблемами. Многих из них, я думаю, мы, наверное, знаем по работе в предыдущих администрациях, особенно в демократических - кто работал и с Клинтоном, и с Обамой – в этих администрациях", - сказал Богданов.По его словам, там было "очень много классных экспертов, специалистов, исключительно опытных людей".При этом он подчеркнул, что сейчас начинается новый период не только в связи со сменой администрации США: накануне от последствий коронавируса скончался один из главных палестинских переговорщиков, генеральный секретарь исполкома Организации Освобождения Палестины Саиб Орейкат.Богданов в связи с кончиной политика ранее заявил, что "ушла целая эпоха, потому что он был основной участник всех переговоров, начиная с Мадридской конференции". Он добавил, что "это большая потеря для всех нас, кто участвует в течение многих лет в усилиях по продвижению мирного процесса, нацеленного на двугосударственное решение палестинской проблемы - на создание государства Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, который будет жить в мире и добрососедстве с Израилем".По его словам, Орейкат был принципиальным и последовательным сторонником именно такого подхода, считая его и справедливым, и основанным на принципах международного права, и соответствующих решениях ООН.Богданов отметил, что то, что переговоры до сих пор не увенчались успехом, не вина Орейката. Он выразил надежду, что "то дело, которому он посвятил всю свою сознательную жизнь, всё-таки будет продолжаться и в конечном итоге будет результат, взаимоприемлемый для палестинской и для израильской сторон". Он уверен, что тогда "будет крупнейший вклад в дело стабильности и безопасности всего региона".

https://ria.ru/20200605/1572543957.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583604025.html

https://ria.ru/20201111/kitay-1584028988.html

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ближний восток

москва

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саиб орейкат, организация освобождения палестины, оон, восточный иерусалим, ближний восток, хиллари клинтон, билл клинтон, барак обама, москва, сша, в мире