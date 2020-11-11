https://ria.ru/20201111/boeviki-1584096395.html

Россия и Сирия обвинили США в подготовке боевиков ИГ*

Россия и Сирия обвинили США в подготовке боевиков ИГ*

Американские инструкторы готовят около 30 боевиков запрещенного "Исламского государства"* из числа заключенных лагеря "Эль-Холь" для пополнения рядов незаконных РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:48

2020-11-11T13:48

2020-11-11T13:48

война в сирии

россия

михаил мизинцев

сирия

сша

в мире

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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Американские инструкторы готовят около 30 боевиков запрещенного "Исламского государства"* из числа заключенных лагеря "Эль-Холь" для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований, заявил в среду глава российско-сирийского координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев."С августа по сентябрь текущего года набрана группа численностью до 30 человек из числа заключенных террористов ИГИЛ*, содержащихся в "Эль-Холе", - сказал Мизинцев на открытии Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.По его словам, под руководством американских инструкторов эти люди проходят двухмесячный курс специальной подготовки."Тем, кто извлекает выгоду из подобной ситуации, неплохо осознать мудрость арабской пословицы: "Кто посеет ветер – пожнет бурю", - добавил Мизинцев.В Сирии сотни лагерей для беженцев, наиболее крупные расположены на территориях, не контролирующихся правительством. Самые известные - "Рукбан" и "Эль Холь", с призывом о расформировании которых Россия неоднократно обращалась к США, ссылаясь на тяжелое гуманитарное положение в этих местах и грабежи обычных беженцев радикальными исламистами. Штаты на эти призывы не реагируют.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201111/siriya-1584087521.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мизинцев, сирия, сша, в мире