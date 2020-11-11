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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201111/boeviki-1584096395.html
Россия и Сирия обвинили США в подготовке боевиков ИГ*
Россия и Сирия обвинили США в подготовке боевиков ИГ*
Американские инструкторы готовят около 30 боевиков запрещенного "Исламского государства"* из числа заключенных лагеря "Эль-Холь" для пополнения рядов незаконных РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:48
2020-11-11T13:48
война в сирии
россия
михаил мизинцев
сирия
сша
в мире
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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Американские инструкторы готовят около 30 боевиков запрещенного "Исламского государства"* из числа заключенных лагеря "Эль-Холь" для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований, заявил в среду глава российско-сирийского координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев."С августа по сентябрь текущего года набрана группа численностью до 30 человек из числа заключенных террористов ИГИЛ*, содержащихся в "Эль-Холе", - сказал Мизинцев на открытии Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.По его словам, под руководством американских инструкторов эти люди проходят двухмесячный курс специальной подготовки."Тем, кто извлекает выгоду из подобной ситуации, неплохо осознать мудрость арабской пословицы: "Кто посеет ветер – пожнет бурю", - добавил Мизинцев.В Сирии сотни лагерей для беженцев, наиболее крупные расположены на территориях, не контролирующихся правительством. Самые известные - "Рукбан" и "Эль Холь", с призывом о расформировании которых Россия неоднократно обращалась к США, ссылаясь на тяжелое гуманитарное положение в этих местах и грабежи обычных беженцев радикальными исламистами. Штаты на эти призывы не реагируют.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201111/siriya-1584087521.html
россия
сирия
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Новости
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россия, михаил мизинцев, сирия, сша, в мире

Россия и Сирия обвинили США в подготовке боевиков ИГ*

13:48 11.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Американские инструкторы готовят около 30 боевиков запрещенного "Исламского государства"* из числа заключенных лагеря "Эль-Холь" для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований, заявил в среду глава российско-сирийского координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.
"С августа по сентябрь текущего года набрана группа численностью до 30 человек из числа заключенных террористов ИГИЛ*, содержащихся в "Эль-Холе", - сказал Мизинцев на открытии Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Линии электропередач подстанции в пригороде Дамаска - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Россия выделила более миллиарда долларов на помощь Сирии
По его словам, под руководством американских инструкторов эти люди проходят двухмесячный курс специальной подготовки.
"Тем, кто извлекает выгоду из подобной ситуации, неплохо осознать мудрость арабской пословицы: "Кто посеет ветер – пожнет бурю", - добавил Мизинцев.
В Сирии сотни лагерей для беженцев, наиболее крупные расположены на территориях, не контролирующихся правительством. Самые известные - "Рукбан" и "Эль Холь", с призывом о расформировании которых Россия неоднократно обращалась к США, ссылаясь на тяжелое гуманитарное положение в этих местах и грабежи обычных беженцев радикальными исламистами. Штаты на эти призывы не реагируют.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 25.10.2019
25 октября 2019, 19:16Инфографика
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Война в СирииРоссияМихаил МизинцевСирияСШАВ мире
 
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