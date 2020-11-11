https://ria.ru/20201111/biblioteki-1584134458.html

В Москве ограничат допуск посетителей в федеральные библиотеки

В Москве ограничат допуск посетителей в федеральные библиотеки

Федеральные библиотеки в Москве ограничат допуск посетителей с 13 ноября по 15 января, посещение будет осуществляться по предварительной записи при условии, что РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:06

2020-11-11T16:06

2020-11-11T16:16

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Федеральные библиотеки в Москве ограничат допуск посетителей с 13 ноября по 15 января, посещение будет осуществляться по предварительной записи при условии, что читальный зал будет заполнен не более чем на 25%, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ."Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций - библиотек дополнительно к мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, обеспечить с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование библиотек для посетителей в зданиях по предварительной записи, при условии заполнения читального зала не более 25% от общей вместимости зала", - говорится в проекте приказа министерства.Уточняется, что посетителям необходимо также соблюдать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга.Вместе с этим посетителям обеспечат удаленный доступ к информационным ресурсам библиотек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/danger-1584135092.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, общество