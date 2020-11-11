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В Москве ограничат допуск посетителей в федеральные библиотеки
В Москве ограничат допуск посетителей в федеральные библиотеки
Федеральные библиотеки в Москве ограничат допуск посетителей с 13 ноября по 15 января, посещение будет осуществляться по предварительной записи при условии, что РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:06
2020-11-11T16:16
новости культуры
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Федеральные библиотеки в Москве ограничат допуск посетителей с 13 ноября по 15 января, посещение будет осуществляться по предварительной записи при условии, что читальный зал будет заполнен не более чем на 25%, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ."Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций - библиотек дополнительно к мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, обеспечить с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование библиотек для посетителей в зданиях по предварительной записи, при условии заполнения читального зала не более 25% от общей вместимости зала", - говорится в проекте приказа министерства.Уточняется, что посетителям необходимо также соблюдать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга.Вместе с этим посетителям обеспечат удаленный доступ к информационным ресурсам библиотек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), москва, общество

В Москве ограничат допуск посетителей в федеральные библиотеки

16:06 11.11.2020 (обновлено: 16:16 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВ Российской государственной библиотеке в Москве
В Российской государственной библиотеке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Федеральные библиотеки в Москве ограничат допуск посетителей с 13 ноября по 15 января, посещение будет осуществляться по предварительной записи при условии, что читальный зал будет заполнен не более чем на 25%, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
"Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций - библиотек дополнительно к мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, обеспечить с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно функционирование библиотек для посетителей в зданиях по предварительной записи, при условии заполнения читального зала не более 25% от общей вместимости зала", - говорится в проекте приказа министерства.
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Уточняется, что посетителям необходимо также соблюдать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга.
Вместе с этим посетителям обеспечат удаленный доступ к информационным ресурсам библиотек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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