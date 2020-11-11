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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/bessimptomno-1584200751.html
Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции — самый лучший вариант для зараженного человека, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T23:46
2020-11-11T23:46
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бессимптомное течение коронавирусной инфекции — самый лучший вариант для зараженного человека, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН.По словам Болибока, бессимптомное течение нельзя назвать болезнью, так как все ограничивается только заражением.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19&nbsp;851 новый случай инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале&nbsp;стопкоронавирус.рф.
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса

23:46 11.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник принимает пациента в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник принимает пациента в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бессимптомное течение коронавирусной инфекции — самый лучший вариант для зараженного человека, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН.
"Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, <…> при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья", — рассказал врач.
По словам Болибока, бессимптомное течение нельзя назвать болезнью, так как все ограничивается только заражением.
Пассажиры на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
16:07Распространение нового коронавируса
Названы самые опасные места во время пандемии
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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