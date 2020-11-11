https://ria.ru/20201111/bessimptomno-1584200751.html
Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции — самый лучший вариант для зараженного человека, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T23:46
2020-11-11T23:46
2020-11-11T23:46
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Бессимптомное течение коронавирусной инфекции — самый лучший вариант для зараженного человека, заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН.По словам Болибока, бессимптомное течение нельзя назвать болезнью, так как все ограничивается только заражением.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/danger-1584135092.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество