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Российский беспилотник с возможностью заправки водородом проехал по ЦКАД
Российский беспилотник с возможностью заправки водородом проехал по ЦКАД
Российский беспилотный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом проехал по интеллектуальному сегменту ЦКАД, сообщила пресс-служба компании-разработчика... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:24
2020-11-11T18:31
россия
технологии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский беспилотный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом проехал по интеллектуальному сегменту ЦКАД, сообщила пресс-служба компании-разработчика "Эвокарго"."Сегодня, во время запуска ЦКАД-3, по участку умной дороги проехал беспилотный грузовик EVO-1, полностью разработанный в России. Машина работает на электричестве и может заправляться водородом. Компания "Эвокарго", создавшая грузовик, сообщила, что начала первые поставки беспилотников по предзаказу. В следующем году клиенты получат несколько EVO-1 для работы на закрытых территориях", - говорится в сообщении.Как отмечает компания, технология также позволяет запустить магистральные перевозки. Создатели EVO-1 оснастили ее гибридной системой питания: от электрических аккумуляторов и водородных топливных элементов. Так, на одном заряде батареи грузовик может проехать 250 километров, а если он полностью заправлен водородом, это даст дополнительные 650-750 километров пробега. При этом отмечается, что для эксплуатации такой машины необходимы зарядные и заправочные станции вдоль маршрутов следования.Сообщается также, что "Эвокарго" продаст малотоннажные грузовики EVO-1 первым клиентам по предзаказу, но уже с 2021 года следующие произведенные беспилотники будет использовать сама для сервиса грузоперевозок с оплатой по подписке или за километраж."Перевозка грузов с помощью беспилотников, как сервис, выгодна клиентам, у которых, как правило, нет специалистов, готовых к обслуживанию автономного грузовика и управлению им. Это одно из главных препятствий развития рынка беспилотного транспорта по традиционной модели, которая подразумевает, что предприятие покупает машину и эксплуатирует ее самостоятельно, обращаясь к производителю лишь за технической поддержкой и обслуживанием. Создавая экосистему вокруг логистической услуги на основе беспилотных технологий, мы решаем эту проблему для клиентов", - отметил глава и основатель "Эвокарго" Андрей Большаков, слова которого приводятся в сообщении.По заявлениям компании-разработчика, технологии EVO-1 позволяют снизить себестоимость перевозки на 60% за счет того, что грузовик изначально создавали, как беспилотный, а не переделывали из обычного: в нем отсутствует кабина и кресло водителя, а также рулевая система управления. Еще один фактор, снижающий стоимость грузовика "Эвокарго" - частичный перенос функций ориентирования и оценки дорожной ситуации с машины на умную дорогу. Беспилотник получает необходимые данные от интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая следит за передвижением всех транспортных средств, и оповещает бортовые системы машин о нештатных ситуациях. Оператор в Центральном пункте управления может наблюдать за движением автономного транспорта в реальном времени, и может перехватить управление, если это необходимо."ИТС берет на себя координацию движения беспилотных автомобилей. Принцип такого плотного взаимодействия умной дороги с высоко автономными машинами позволяет сделать эти перевозки более безопасными и ускорить их развитие. По мере распространения таких технологий станет возможной организация масштабных, более безопасных, быстрых и прозрачных грузоперевозок. Строительство умных магистралей увеличит пропускную способность и рентабельность нового Шелкового пути, который также проходит по ЦКАД", - прокомментировал Марсель Нигметзянов, генеральный директор "Казань-Телематика".
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/bespilotnik-1580520984.html
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россия, технологии

Российский беспилотник с возможностью заправки водородом проехал по ЦКАД

12:24 11.11.2020 (обновлено: 18:31 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗапуск движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км. Справа: беспилотный грузовик Evocargo
Запуск движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км. Справа: беспилотный грузовик Evocargo - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российский беспилотный грузовик EVO-1 с возможностью заправки водородом проехал по интеллектуальному сегменту ЦКАД, сообщила пресс-служба компании-разработчика "Эвокарго".
"Сегодня, во время запуска ЦКАД-3, по участку умной дороги проехал беспилотный грузовик EVO-1, полностью разработанный в России. Машина работает на электричестве и может заправляться водородом. Компания "Эвокарго", создавшая грузовик, сообщила, что начала первые поставки беспилотников по предзаказу. В следующем году клиенты получат несколько EVO-1 для работы на закрытых территориях", - говорится в сообщении.
Как отмечает компания, технология также позволяет запустить магистральные перевозки. Создатели EVO-1 оснастили ее гибридной системой питания: от электрических аккумуляторов и водородных топливных элементов. Так, на одном заряде батареи грузовик может проехать 250 километров, а если он полностью заправлен водородом, это даст дополнительные 650-750 километров пробега. При этом отмечается, что для эксплуатации такой машины необходимы зарядные и заправочные станции вдоль маршрутов следования.
Сообщается также, что "Эвокарго" продаст малотоннажные грузовики EVO-1 первым клиентам по предзаказу, но уже с 2021 года следующие произведенные беспилотники будет использовать сама для сервиса грузоперевозок с оплатой по подписке или за километраж.
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"Перевозка грузов с помощью беспилотников, как сервис, выгодна клиентам, у которых, как правило, нет специалистов, готовых к обслуживанию автономного грузовика и управлению им. Это одно из главных препятствий развития рынка беспилотного транспорта по традиционной модели, которая подразумевает, что предприятие покупает машину и эксплуатирует ее самостоятельно, обращаясь к производителю лишь за технической поддержкой и обслуживанием. Создавая экосистему вокруг логистической услуги на основе беспилотных технологий, мы решаем эту проблему для клиентов", - отметил глава и основатель "Эвокарго" Андрей Большаков, слова которого приводятся в сообщении.
По заявлениям компании-разработчика, технологии EVO-1 позволяют снизить себестоимость перевозки на 60% за счет того, что грузовик изначально создавали, как беспилотный, а не переделывали из обычного: в нем отсутствует кабина и кресло водителя, а также рулевая система управления. Еще один фактор, снижающий стоимость грузовика "Эвокарго" - частичный перенос функций ориентирования и оценки дорожной ситуации с машины на умную дорогу. Беспилотник получает необходимые данные от интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которая следит за передвижением всех транспортных средств, и оповещает бортовые системы машин о нештатных ситуациях. Оператор в Центральном пункте управления может наблюдать за движением автономного транспорта в реальном времени, и может перехватить управление, если это необходимо.
"ИТС берет на себя координацию движения беспилотных автомобилей. Принцип такого плотного взаимодействия умной дороги с высоко автономными машинами позволяет сделать эти перевозки более безопасными и ускорить их развитие. По мере распространения таких технологий станет возможной организация масштабных, более безопасных, быстрых и прозрачных грузоперевозок. Строительство умных магистралей увеличит пропускную способность и рентабельность нового Шелкового пути, который также проходит по ЦКАД", - прокомментировал Марсель Нигметзянов, генеральный директор "Казань-Телематика".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБеспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км
Беспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Беспилотные грузовики Evocargo перед началом запуска движения по самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-3) протяженностью 105 км
 
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