https://ria.ru/20201111/bayden-1584086037.html

Рябков объяснил отсутствие контактов с командой Байдена

Рябков объяснил отсутствие контактов с командой Байдена

Россия не вела контактов с командой кандидата в президенты США Джо Байдена, исходя из крайне негативного опыта 2016 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:08

2020-11-11T13:08

2020-11-11T13:08

выборы президента сша — 2020

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия не вела контактов с командой кандидата в президенты США Джо Байдена, исходя из крайне негативного опыта 2016 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты с командой Байдена не велись, исходя из крайне негативного опыта контактов с командой претендента на президентский пост в 2016 году", - сказал Рябков на полях клуба "Валдай".Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.

https://ria.ru/20201111/vybory-1584028477.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, джо байден, сша, в мире