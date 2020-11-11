https://ria.ru/20201111/bayden-1584086037.html
Рябков объяснил отсутствие контактов с командой Байдена
Рябков объяснил отсутствие контактов с командой Байдена
Россия не вела контактов с командой кандидата в президенты США Джо Байдена, исходя из крайне негативного опыта 2016 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:08
2020-11-11T13:08
2020-11-11T13:08
выборы президента сша — 2020
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия не вела контактов с командой кандидата в президенты США Джо Байдена, исходя из крайне негативного опыта 2016 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты с командой Байдена не велись, исходя из крайне негативного опыта контактов с командой претендента на президентский пост в 2016 году", - сказал Рябков на полях клуба "Валдай".Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.
https://ria.ru/20201111/vybory-1584028477.html
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, джо байден, сша, в мире