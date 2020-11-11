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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201111/bayden-1584086037.html
Рябков объяснил отсутствие контактов с командой Байдена
Рябков объяснил отсутствие контактов с командой Байдена
Россия не вела контактов с командой кандидата в президенты США Джо Байдена, исходя из крайне негативного опыта 2016 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:08
2020-11-11T13:08
выборы президента сша — 2020
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия не вела контактов с командой кандидата в президенты США Джо Байдена, исходя из крайне негативного опыта 2016 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Контакты с командой Байдена не велись, исходя из крайне негативного опыта контактов с командой претендента на президентский пост в 2016 году", - сказал Рябков на полях клуба "Валдай".Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.
https://ria.ru/20201111/vybory-1584028477.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, джо байден, сша, в мире

Рябков объяснил отсутствие контактов с командой Байдена

13:08 11.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия не вела контактов с командой кандидата в президенты США Джо Байдена, исходя из крайне негативного опыта 2016 года, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Контакты с командой Байдена не велись, исходя из крайне негативного опыта контактов с командой претендента на президентский пост в 2016 году", - сказал Рябков на полях клуба "Валдай".
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой.
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Выборы президента США — 2020Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковДжо БайденСШАВ мире
 
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