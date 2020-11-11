https://ria.ru/20201111/bank-1584117254.html

МСП Банк в 2020 году инвестировал в 5 выпусков облигаций субъектов МСП

МСП Банк в 2020 году инвестировал в 5 выпусков облигаций субъектов МСП

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала 2020 года принял участие в качестве якорного инвестора в размещении пяти выпусков биржевых облигаций субъектов... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:04

2020-11-11T15:04

2020-11-11T15:04

корпорация мсп

мсп банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала 2020 года принял участие в качестве якорного инвестора в размещении пяти выпусков биржевых облигаций субъектов МСП, говорится в материалах банка к конференции "Рынок корпоративных облигаций", которая прошла в среду в Москве.Суммарный объем размещений составил 965 миллионов рублей, объем участия МСП Банка - 433 миллиона рублей. Эмитентами выступили компании из отраслей строительства, АПК, медицинских и образовательных услуг.Как отметил на конференции заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов, участие МСП Банка как якорного инвестора в размещениях облигаций субъектов МСП является одной из мер поддержки эмитентов наряду с субсидированием ставки купона и подготовки к листингу.Таким образом, объявление об участии в размещении МСП Банка оказывает влияние, если не на саму цену размещения, то, по крайней мере, на более быстрое заполнение книги заявок, уточнил представитель банка.Что касается гарантий и поручительств для эмитентов со стороны Корпорации МСП, то, по словам Семенова, сделок с ними на рынке биржевых облигаций МСП пока не было, поскольку в этом сегменте сегодня работают в основном частные инвесторы, требующие доходность выше 10-12% годовых. Между тем гарантия Корпорации означают минимальный риск, что предполагает доходность лишь ненамного выше суверенного уровня. Поэтому сделки с участием Корпорации должны активизироваться с приходом в сегмент крупных институциональных инвесторов, для которых важнее надежность. Он добавил, что еще одним преимуществом является дополнительный мониторинг компании-эмитента банком или корпорацией. Этот мониторинг осуществляется ежеквартально в течение всего срока жизни облигации.Облигации МСП – сектор ростаВ свою очередь, исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Московской Биржи Геннадий Марголит в своем выступлении отметил значительную роль Корпорации МСП и МСП Банка в развитии биржевого рынка облигаций МСП."На Мосбирже сегодня есть рынок под названием "Сектор роста", который адресован небольшим компаниям, прежде всего из сегмента МСП. Это наш совместный проект с Банком России, в котором наши главные друзья и партнеры – Корпорация МСП и МСП Банк. За неполные два года мы видим уже 40 новых эмитентов, а это очень прилично для российского рынка", - отметил Марголит. По его словам, появлению новых эмитентов способствовали как маркетинговые мероприятия, активно проводимые Центробанком "по всем городам и весям", так и эффективный набор инструментов поддержки."Якорные инвестиции от МСП Банка и работа Корпорации МСП над тем, чтобы были гарантии и поручительства, - все это позволяет снижать издержки эмитентам, снижать доходность и повышать качество. Например, якорные инвестиции не только облегчают размещение, но и снижают риски его участникам. Благодаря этому рынок работает и развивается", - констатировал Марголит.Он подчеркнул, что указанный сектор биржевого рынка активно работал даже в период самых жестких ограничений, связанных с пандемией. Эмитенты продолжали размещать облигации, а инвесторы их покупали. Он добавил, что в планах биржи и ее партнеров – масштабирование инструментов поддержки, внедрение новых механизмов повышения качества эмитентов и совершенствование информационно-аналитической инфраструктуры.

https://ria.ru/20201110/refinansirovanie-1583904434.html

https://ria.ru/20201106/park-1583428222.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика