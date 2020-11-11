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МСП Банк в 2020 году инвестировал в 5 выпусков облигаций субъектов МСП
МСП Банк в 2020 году инвестировал в 5 выпусков облигаций субъектов МСП
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала 2020 года принял участие в качестве якорного инвестора в размещении пяти выпусков биржевых облигаций субъектов... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:04
2020-11-11T15:04
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала 2020 года принял участие в качестве якорного инвестора в размещении пяти выпусков биржевых облигаций субъектов МСП, говорится в материалах банка к конференции "Рынок корпоративных облигаций", которая прошла в среду в Москве.Суммарный объем размещений составил 965 миллионов рублей, объем участия МСП Банка - 433 миллиона рублей. Эмитентами выступили компании из отраслей строительства, АПК, медицинских и образовательных услуг.Как отметил на конференции заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов, участие МСП Банка как якорного инвестора в размещениях облигаций субъектов МСП является одной из мер поддержки эмитентов наряду с субсидированием ставки купона и подготовки к листингу.Таким образом, объявление об участии в размещении МСП Банка оказывает влияние, если не на саму цену размещения, то, по крайней мере, на более быстрое заполнение книги заявок, уточнил представитель банка.Что касается гарантий и поручительств для эмитентов со стороны Корпорации МСП, то, по словам Семенова, сделок с ними на рынке биржевых облигаций МСП пока не было, поскольку в этом сегменте сегодня работают в основном частные инвесторы, требующие доходность выше 10-12% годовых. Между тем гарантия Корпорации означают минимальный риск, что предполагает доходность лишь ненамного выше суверенного уровня. Поэтому сделки с участием Корпорации должны активизироваться с приходом в сегмент крупных институциональных инвесторов, для которых важнее надежность. Он добавил, что еще одним преимуществом является дополнительный мониторинг компании-эмитента банком или корпорацией. Этот мониторинг осуществляется ежеквартально в течение всего срока жизни облигации.Облигации МСП – сектор ростаВ свою очередь, исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Московской Биржи Геннадий Марголит в своем выступлении отметил значительную роль Корпорации МСП и МСП Банка в развитии биржевого рынка облигаций МСП."На Мосбирже сегодня есть рынок под названием "Сектор роста", который адресован небольшим компаниям, прежде всего из сегмента МСП. Это наш совместный проект с Банком России, в котором наши главные друзья и партнеры – Корпорация МСП и МСП Банк. За неполные два года мы видим уже 40 новых эмитентов, а это очень прилично для российского рынка", - отметил Марголит. По его словам, появлению новых эмитентов способствовали как маркетинговые мероприятия, активно проводимые Центробанком "по всем городам и весям", так и эффективный набор инструментов поддержки."Якорные инвестиции от МСП Банка и работа Корпорации МСП над тем, чтобы были гарантии и поручительства, - все это позволяет снижать издержки эмитентам, снижать доходность и повышать качество. Например, якорные инвестиции не только облегчают размещение, но и снижают риски его участникам. Благодаря этому рынок работает и развивается", - констатировал Марголит.Он подчеркнул, что указанный сектор биржевого рынка активно работал даже в период самых жестких ограничений, связанных с пандемией. Эмитенты продолжали размещать облигации, а инвесторы их покупали. Он добавил, что в планах биржи и ее партнеров – масштабирование инструментов поддержки, внедрение новых механизмов повышения качества эмитентов и совершенствование информационно-аналитической инфраструктуры.
https://ria.ru/20201110/refinansirovanie-1583904434.html
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк в 2020 году инвестировал в 5 выпусков облигаций субъектов МСП

15:04 11.11.2020
 
© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с начала 2020 года принял участие в качестве якорного инвестора в размещении пяти выпусков биржевых облигаций субъектов МСП, говорится в материалах банка к конференции "Рынок корпоративных облигаций", которая прошла в среду в Москве.
Суммарный объем размещений составил 965 миллионов рублей, объем участия МСП Банка - 433 миллиона рублей. Эмитентами выступили компании из отраслей строительства, АПК, медицинских и образовательных услуг.
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Как отметил на конференции заместитель председателя правления МСП Банка Кирилл Семенов, участие МСП Банка как якорного инвестора в размещениях облигаций субъектов МСП является одной из мер поддержки эмитентов наряду с субсидированием ставки купона и подготовки к листингу.
"Участие Корпорации МСП или МСП Банка – это взгляд на компанию-эмитента со стороны квалифицированного инвестора. Когда мы заходим на якорную инвестицию, мы проводим стандартный кредитный анализ, и наше решение основано на самой полной информации об эмитенте. То есть, само наше участие - сигнал для рынка", - пояснил Семенов.
Таким образом, объявление об участии в размещении МСП Банка оказывает влияние, если не на саму цену размещения, то, по крайней мере, на более быстрое заполнение книги заявок, уточнил представитель банка.
Что касается гарантий и поручительств для эмитентов со стороны Корпорации МСП, то, по словам Семенова, сделок с ними на рынке биржевых облигаций МСП пока не было, поскольку в этом сегменте сегодня работают в основном частные инвесторы, требующие доходность выше 10-12% годовых. Между тем гарантия Корпорации означают минимальный риск, что предполагает доходность лишь ненамного выше суверенного уровня. Поэтому сделки с участием Корпорации должны активизироваться с приходом в сегмент крупных институциональных инвесторов, для которых важнее надежность.
Он добавил, что еще одним преимуществом является дополнительный мониторинг компании-эмитента банком или корпорацией. Этот мониторинг осуществляется ежеквартально в течение всего срока жизни облигации.

Облигации МСП – сектор роста

В свою очередь, исполнительный директор по рынку инноваций и инвестиций Московской Биржи Геннадий Марголит в своем выступлении отметил значительную роль Корпорации МСП и МСП Банка в развитии биржевого рынка облигаций МСП.
"На Мосбирже сегодня есть рынок под названием "Сектор роста", который адресован небольшим компаниям, прежде всего из сегмента МСП. Это наш совместный проект с Банком России, в котором наши главные друзья и партнеры – Корпорация МСП и МСП Банк. За неполные два года мы видим уже 40 новых эмитентов, а это очень прилично для российского рынка", - отметил Марголит.
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По его словам, появлению новых эмитентов способствовали как маркетинговые мероприятия, активно проводимые Центробанком "по всем городам и весям", так и эффективный набор инструментов поддержки.
"Якорные инвестиции от МСП Банка и работа Корпорации МСП над тем, чтобы были гарантии и поручительства, - все это позволяет снижать издержки эмитентам, снижать доходность и повышать качество. Например, якорные инвестиции не только облегчают размещение, но и снижают риски его участникам. Благодаря этому рынок работает и развивается", - констатировал Марголит.
Он подчеркнул, что указанный сектор биржевого рынка активно работал даже в период самых жестких ограничений, связанных с пандемией. Эмитенты продолжали размещать облигации, а инвесторы их покупали.
"Конечно, ряд отраслей – розница, общепит – оказались под давлением (хотя и они понемногу оживают), но другая часть чувствовала себя достаточно комфортно: это IT, биотех, которые вырвались вперед. Наблюдается постепенная диверсификация рынка, на который выходят компании из новых отраслей промышленности и производства", - сказал представитель Мосбиржи.
Он добавил, что в планах биржи и ее партнеров – масштабирование инструментов поддержки, внедрение новых механизмов повышения качества эмитентов и совершенствование информационно-аналитической инфраструктуры.
 
Корпорация МСПМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
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