https://ria.ru/20201111/aviasoobschenie-1584062713.html

В Европе назвали три сценария восстановления авиасообщения

В Европе назвали три сценария восстановления авиасообщения

В Евроконтроле (организация по безопасности аэронавигации в ЕС) назвали три сценария восстановления авиасообщения и рассказали, от чего будут зависеть процессы... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T11:57

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В Евроконтроле (организация по безопасности аэронавигации в ЕС) назвали три сценария восстановления авиасообщения и рассказали, от чего будут зависеть процессы наращивания объемов перевозки, сообщает АТОР.Все они зависят от сроков появления доступной вакцины от COVID-19 или от спонтанного окончания пандемии.Согласно самому оптимистичному сценарию, если массовая вакцинация путешественников станет доступна летом или в конце 2021 года, то европейский авиатрафик вернется на уровень 2019 года в 2024 году.Самым вероятным вариантом эксперты считают появление доступной вакцины лишь к лету 2022 года. В этом случае потребуется еще два года до восстановления 92 процентов объемов перевозки 2019 года.По пессимистичному прогнозу, вакцина не сможет победить коронавирус, инфекция останется в обществе, что снизит интерес людей к путешествиям. В этом случае авиасектор вернется на допандемийный уровень лишь к 2029 году.По информации Евроконтроля, в период с января по октябрь 2020 объем воздушного движения в Европе сократился на 54 процента по сравнению с предыдущим годом. Пандемия коронавируса лишила ЕС шести миллионов рейсов.В отраслевой организации также напомнили, что во время кризиса 2001 года, террористических атак в США, в Европе было потеряно 200 тысяч рейсов, и на восстановление авиарынка потребовалось 1,5 года. Глобальный экономический кризис 2008 года лишил отрасль уже 600 тысяч рейсов, а восстановление заняло восемь лет.О том, что темпы восстановления авиаперевозок зависят от сроков появления вакцины, говорят и производители самолетов. Так, концерн Airbus ожидает, что спрос на новые лайнеры вернется к докризисному уровню в период с 2023 по 2025 год.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты, коронавирус covid-19, туризм, eurocontrol, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, европа, сша