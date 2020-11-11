СК назвал приоритетную версию авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ
13:09 11.11.2020 (обновлено: 13:35 11.11.2020)
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Одной из приоритетных версий авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, названа поломка самолета - в момент падения не работал винт, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
В воскресенье представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительной причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего в результате крушения самолёта в Московской области. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Следствием установлено, что легкомоторный самолет потерпел крушение спустя 15 минут после вылета с аэродрома Мячково. Отмечается, что перед вылетом пилот самостоятельно заправил воздушное судно топливом, причем, согласно видеозаписям, он не сразу смог запустить двигатель - техсостояние самолета будет установлено путем проведения необходимых экспертиз.
"Вместе с тем, согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей. В ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст, в этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной - техническая неисправность воздушного судна", - рассказала Марковская.
В настоящее время следователи изучают записи переговоров пилота с диспетчером, сведения о предполетном и техническом обслуживании воздушного судна, проведенных регламентных работах.