https://ria.ru/20201111/aviakatastrofa-1584086282.html

СК назвал приоритетную версию авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ

СК назвал приоритетную версию авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ

Одной из приоритетных версий авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, названа поломка самолета - в момент падения не работал винт,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:09

2020-11-11T13:09

2020-11-11T13:35

люберцы

московская область (подмосковье)

крушение легкомоторного самолета в подмосковье

александр колтовой

нтв (телеканал)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Одной из приоритетных версий авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, названа поломка самолета - в момент падения не работал винт, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.В воскресенье представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительной причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего в результате крушения самолёта в Московской области. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Следствием установлено, что легкомоторный самолет потерпел крушение спустя 15 минут после вылета с аэродрома Мячково. Отмечается, что перед вылетом пилот самостоятельно заправил воздушное судно топливом, причем, согласно видеозаписям, он не сразу смог запустить двигатель - техсостояние самолета будет установлено путем проведения необходимых экспертиз."Вместе с тем, согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей. В ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст, в этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетной - техническая неисправность воздушного судна", - рассказала Марковская.В настоящее время следователи изучают записи переговоров пилота с диспетчером, сведения о предполетном и техническом обслуживании воздушного судна, проведенных регламентных работах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/koltovoy-1583590380.html

https://ria.ru/20201107/krushenie-1583540639.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

люберцы, московская область (подмосковье), крушение легкомоторного самолета в подмосковье, александр колтовой, нтв (телеканал), следственный комитет россии (ск рф), происшествия