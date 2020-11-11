https://ria.ru/20201111/asad-1584074322.html

Асад назвал проблему беженцев в Сирии искусственной

Асад назвал проблему беженцев в Сирии искусственной

Проблема беженцев в Сирии является искусственной, Запад во главе с США создали проблемы для их возвращения, заявил президент Сирии Башар Асад на Международной... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:29

2020-11-11T12:29

2020-11-11T12:29

война в сирии

исламское государство

башар асад

сирия

в мире

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ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Проблема беженцев в Сирии является искусственной, Запад во главе с США создали проблемы для их возвращения, заявил президент Сирии Башар Асад на Международной конференции по возвращению сирийских беженцев."Проблема беженцев в Сирии является искусственной проблемой, поскольку в Сирии на протяжении многих веков отсутствовал феномен массовой иммиграции", - сказал онПо словам Асада, "западные режимы во главе с американским (режимом) продолжают создавать условия для возникновения феномена сирийских беженцев и проблемы для их возвращения". "Сегодня мы сталкиваемся со сложной проблемой, (есть) миллионы желающих вернуться беженцев", - констатировал он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20201111/bezhentsy-1584062795.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/putin-1583753863.html

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, башар асад, сирия, в мире