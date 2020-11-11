https://ria.ru/20201111/asad-1584074322.html
Асад назвал проблему беженцев в Сирии искусственной
Асад назвал проблему беженцев в Сирии искусственной
Проблема беженцев в Сирии является искусственной, Запад во главе с США создали проблемы для их возвращения, заявил президент Сирии Башар Асад на Международной... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:29
2020-11-11T12:29
2020-11-11T12:29
война в сирии
исламское государство
башар асад
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156048/33/1560483321_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5c4589eb7f88fccd82921d54bb855566.jpg
ДАМАСК, 11 ноя - РИА Новости. Проблема беженцев в Сирии является искусственной, Запад во главе с США создали проблемы для их возвращения, заявил президент Сирии Башар Асад на Международной конференции по возвращению сирийских беженцев."Проблема беженцев в Сирии является искусственной проблемой, поскольку в Сирии на протяжении многих веков отсутствовал феномен массовой иммиграции", - сказал онПо словам Асада, "западные режимы во главе с американским (режимом) продолжают создавать условия для возникновения феномена сирийских беженцев и проблемы для их возвращения". "Сегодня мы сталкиваемся со сложной проблемой, (есть) миллионы желающих вернуться беженцев", - констатировал он.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20201111/bezhentsy-1584062795.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/putin-1583753863.html
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156048/33/1560483321_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f23a0e43c0ba0ae2f4ee0a7811ef1141.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
исламское государство, башар асад, сирия, в мире