https://ria.ru/20201111/artemev-1584063216.html
Источник: глава ФАС Артемьев может стать помощником Мишустина
Источник: глава ФАС Артемьев может стать помощником Мишустина
Игорь Артемьев, 16 лет возглавляющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС), может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:38
2020-11-11T11:38
2020-11-11T12:09
россия
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
игорь артемьев
политика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Игорь Артемьев, 16 лет возглавляющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС), может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на документ правительства."Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - передал источник содержание готовящегося документа.Он также уточнил, что документ будет датирован 11 ноября.Артемьев был назначен главой ФАС 10 марта 2004 года. Сегодня российское ведомство входит в двадцатку лучших конкурентных регуляторов мира по версии международного независимого издания Global Competition Review (GCR).
https://ria.ru/20201111/naznachenie-1584066792.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), игорь артемьев, политика