Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/artemev-1584063216.html
Источник: глава ФАС Артемьев может стать помощником Мишустина
Источник: глава ФАС Артемьев может стать помощником Мишустина
Игорь Артемьев, 16 лет возглавляющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС), может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:38
2020-11-11T12:09
россия
михаил мишустин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
игорь артемьев
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/96/1559179660_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4988d0060fc9bd4cce5c5f6e2de07554.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Игорь Артемьев, 16 лет возглавляющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС), может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на документ правительства."Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - передал источник содержание готовящегося документа.Он также уточнил, что документ будет датирован 11 ноября.Артемьев был назначен главой ФАС 10 марта 2004 года. Сегодня российское ведомство входит в двадцатку лучших конкурентных регуляторов мира по версии международного независимого издания Global Competition Review (GCR).
https://ria.ru/20201111/naznachenie-1584066792.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kabmin-1583711892.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155917/96/1559179660_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_62da5abce94d943df97d8346874eadcb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), игорь артемьев, политика

Источник: глава ФАС Артемьев может стать помощником Мишустина

11:38 11.11.2020 (обновлено: 12:09 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкИгорь Артемьев
Игорь Артемьев - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Игорь Артемьев, 16 лет возглавляющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС), может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина, сообщил РИА Новости источник со ссылкой на документ правительства.
"Назначить Артемьева Игоря Юрьевича помощником председателя правительства Российской Федерации Мишустина М.В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий председателя правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - передал источник содержание готовящегося документа.
Максим Шаскольский - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11:57
Максима Шаскольского назначат главой ФАС, сообщил источник
Он также уточнил, что документ будет датирован 11 ноября.
Артемьев был назначен главой ФАС 10 марта 2004 года. Сегодня российское ведомство входит в двадцатку лучших конкурентных регуляторов мира по версии международного независимого издания Global Competition Review (GCR).
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 11:36
Мишустин внес кандидатуры на должности членов правительства
 
РоссияМихаил МишустинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Игорь АртемьевПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
21:33Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года
21:31Баку никогда не стремился изгнать мирных армян из Карабаха, заявил посол
Лента новостейМолния