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BI: США в "погоне" за Россией отправили в Арктику старый ледокол
BI: США в "погоне" за Россией отправили в Арктику старый ледокол
На фоне всевозрастающей российской активности в Арктике США посылает туда свой последний оставшийся на ходу ледокол "Полярная звезда" для "защиты морского... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T04:54
2020-11-11T04:54
россия
арктика
нато
владимир путин
сша
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На фоне всевозрастающей российской активности в Арктике США посылает туда свой последний оставшийся на ходу ледокол "Полярная звезда" для "защиты морского суверенитета и безопасности стран в регионе", пишет Business Insider.Издание напоминает, что в середине августа из-за пожара на борту ледокол Береговой охраны США Healy был вынужден прервать запланированное развертывание в Арктике.В результате у США остался только один действующий ледокол — 44-летний Polar Star. Причем есть высокая вероятность, что и на этом корабле могут случиться поломки или возникнуть другие проблемы, отмечает издание.При этом у России в настоящее время находится около 50 ледоколов, указывает Business Insider.Президент России Владимир Путин в марте утвердил новую Арктическую стратегию на период до 2035 года, которая предусматривает активное экономическое освоение региона.Ранее в МИД России отмечали, что страны — члены НАТО, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал.
https://ria.ru/20201026/sevmorput-1581504713.html
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арктика
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россия, арктика, нато, владимир путин, сша, в мире

BI: США в "погоне" за Россией отправили в Арктику старый ледокол

04:54 11.11.2020
 
© AP Photo / Ted S. WarrenЛедокол береговой охраны США Polar Star
Ледокол береговой охраны США Polar Star - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / Ted S. Warren
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На фоне всевозрастающей российской активности в Арктике США посылает туда свой последний оставшийся на ходу ледокол "Полярная звезда" для "защиты морского суверенитета и безопасности стран в регионе", пишет Business Insider.
Издание напоминает, что в середине августа из-за пожара на борту ледокол Береговой охраны США Healy был вынужден прервать запланированное развертывание в Арктике.
В результате у США остался только один действующий ледокол — 44-летний Polar Star. Причем есть высокая вероятность, что и на этом корабле могут случиться поломки или возникнуть другие проблемы, отмечает издание.
При этом у России в настоящее время находится около 50 ледоколов, указывает Business Insider.
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