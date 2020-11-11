https://ria.ru/20201111/arktika-1584028622.html

BI: США в "погоне" за Россией отправили в Арктику старый ледокол

BI: США в "погоне" за Россией отправили в Арктику старый ледокол

На фоне всевозрастающей российской активности в Арктике США посылает туда свой последний оставшийся на ходу ледокол "Полярная звезда" для "защиты морского... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T04:54

2020-11-11T04:54

2020-11-11T04:54

россия

арктика

нато

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. На фоне всевозрастающей российской активности в Арктике США посылает туда свой последний оставшийся на ходу ледокол "Полярная звезда" для "защиты морского суверенитета и безопасности стран в регионе", пишет Business Insider.Издание напоминает, что в середине августа из-за пожара на борту ледокол Береговой охраны США Healy был вынужден прервать запланированное развертывание в Арктике.В результате у США остался только один действующий ледокол — 44-летний Polar Star. Причем есть высокая вероятность, что и на этом корабле могут случиться поломки или возникнуть другие проблемы, отмечает издание.При этом у России в настоящее время находится около 50 ледоколов, указывает Business Insider.Президент России Владимир Путин в марте утвердил новую Арктическую стратегию на период до 2035 года, которая предусматривает активное экономическое освоение региона.Ранее в МИД России отмечали, что страны — члены НАТО, прикрываясь обвинениями России в "милитаризации" Арктики, продолжили наращивать там военный потенциал.

https://ria.ru/20201026/sevmorput-1581504713.html

https://ria.ru/20200718/1574497738.html

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арктика

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, нато, владимир путин, сша, в мире