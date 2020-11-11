https://ria.ru/20201111/arkhangelsk-1584128494.html
Власти Поморья ускорят развитие застроенных территорий в Архангельске
Власти Поморья ускорят развитие застроенных территорий в Архангельске
Власти Поморья готовы приступить к разработке проекта развития застроенных территорий в Архангельске, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:45
2020-11-11T15:45
2020-11-11T15:45
архангельская область
александр цыбульский
архангельск
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноя – РИА Новости. Власти Поморья готовы приступить к разработке проекта развития застроенных территорий в Архангельске, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вопросы развития территорий в столице Поморья и реализации программы переселения из аварийного жилья губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обсудил в Москве с главой Фонда ЖКХ Константином Цициным. Ключевой темой встречи стало участие региона в реализации планируемого к принятию федерального закона, призванного усовершенствовать механизмы комплексного развития территорий. Документ, в частности, предоставит право субъектам РФ самостоятельно утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, на основании которых в дальнейшем может быть принято решение о комплексном развитии территории. "На сегодняшний день в регионе насчитывается более 1600 домов общей площадью 653 тысячи квадратных метров, признанных аварийными после 1 января 2017 года и подлежащих сносу. К 2025 году ожидаемая площадь аварийного жилищного фонда составит более 1,2 миллиона квадратных метров. Участие в программах комплексного развития территорий позволит расширить возможности региона по строительству новых домов для переселения граждан", - отметили в пресс-службе.А встрече обсуждалась возможность ускорения реализации действующей программы переселения граждан из аварийных домов за счет переноса предусмотренных на эти цели финансовых лимитов с 2023-2024 годов на 2021 и 2022 годы."Речь идет о перераспределении средств в объеме 2,78 миллиарда рублей. Такое решение потребует существенной активизации работы по строительству новых многоквартирных домов как со стороны региональных и муниципальных властей, так и со стороны застройщиков. По итогам встречи стороны договорились о подготовке правительством Архангельской области заявки на перераспределение средств в рамках действующей программы", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201015/byudzhet-1580013811.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр цыбульский, архангельск
АРХАНГЕЛЬСК, 11 ноя – РИА Новости. Власти Поморья готовы приступить к разработке проекта развития застроенных территорий в Архангельске, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопросы развития территорий в столице Поморья и реализации программы переселения из аварийного жилья губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
обсудил в Москве с главой Фонда ЖКХ Константином Цициным. Ключевой темой встречи стало участие региона в реализации планируемого к принятию федерального закона, призванного усовершенствовать механизмы комплексного развития территорий. Документ, в частности, предоставит право субъектам РФ самостоятельно утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов, на основании которых в дальнейшем может быть принято решение о комплексном развитии территории.
"На сегодняшний день в регионе насчитывается более 1600 домов общей площадью 653 тысячи квадратных метров, признанных аварийными после 1 января 2017 года и подлежащих сносу. К 2025 году ожидаемая площадь аварийного жилищного фонда составит более 1,2 миллиона квадратных метров. Участие в программах комплексного развития территорий позволит расширить возможности региона по строительству новых домов для переселения граждан", - отметили в пресс-службе.
А встрече обсуждалась возможность ускорения реализации действующей программы переселения граждан из аварийных домов за счет переноса предусмотренных на эти цели финансовых лимитов с 2023-2024 годов на 2021 и 2022 годы.
"Речь идет о перераспределении средств в объеме 2,78 миллиарда рублей. Такое решение потребует существенной активизации работы по строительству новых многоквартирных домов как со стороны региональных и муниципальных властей, так и со стороны застройщиков. По итогам встречи стороны договорились о подготовке правительством Архангельской области заявки на перераспределение средств в рамках действующей программы", - заключили в пресс-службе.