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Солдата-срочника арестовали за убийство военных на аэродроме в Воронеже
Солдата-срочника арестовали за убийство военных на аэродроме в Воронеже
Воронежский гарнизонный военный суд заключил под стражу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех человек на военном аэродроме Воронежа,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:58
2020-11-11T17:12
стрельба на военном аэродроме под воронежем
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд заключил под стражу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех человек на военном аэродроме Воронежа, говорится в сообщении суда.По данным суда, в ходе заседания обвиняемый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест.По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме Балтимор в Воронеже "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный пистолетом подозреваемый скрылся. Был введен план "Перехват", Макарова задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа. Его передали военным следователям.В отношении Макарова возбуждено дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20201109/strelba-v-voronezhe-1583779190.html
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стрельба на военном аэродроме под воронежем, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

Солдата-срочника арестовали за убийство военных на аэродроме в Воронеже

16:58 11.11.2020 (обновлено: 17:12 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваПатруль военной полиции на окраине Воронежа
Патруль военной полиции на окраине Воронежа - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд заключил под стражу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех человек на военном аэродроме Воронежа, говорится в сообщении суда.

"По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал подозреваемому Макарову А.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно", - говорится в сообщении суда.

По данным суда, в ходе заседания обвиняемый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест.
По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме Балтимор в Воронеже "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный пистолетом подозреваемый скрылся. Был введен план "Перехват", Макарова задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа. Его передали военным следователям.
В отношении Макарова возбуждено дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы.
Аэродром Балтимор в Воронеже - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Стрельба на военном аэродроме под ВоронежемСледственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
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