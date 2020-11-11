https://ria.ru/20201111/arest-1584147574.html

Солдата-срочника арестовали за убийство военных на аэродроме в Воронеже

Солдата-срочника арестовали за убийство военных на аэродроме в Воронеже

Воронежский гарнизонный военный суд заключил под стражу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех человек на военном аэродроме Воронежа,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:58

2020-11-11T16:58

2020-11-11T17:12

стрельба на военном аэродроме под воронежем

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Воронежский гарнизонный военный суд заключил под стражу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве трех человек на военном аэродроме Воронежа, говорится в сообщении суда.По данным суда, в ходе заседания обвиняемый и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения - домашний арест.По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме Балтимор в Воронеже "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный пистолетом подозреваемый скрылся. Был введен план "Перехват", Макарова задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа. Его передали военным следователям.В отношении Макарова возбуждено дело об убийстве трех человек и хищении огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20201109/strelba-v-voronezhe-1583779190.html

воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия