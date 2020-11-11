https://ria.ru/20201111/apteki-1584131146.html
Лекарства стали быстрее поступать в аптеки, заявил Мурашко
Лекарства стали быстрее поступать в аптеки, заявил Мурашко
Скорость движения лекарственных препаратов между дистрибьюторами и аптекам возросла, затруднений, которые возникали поначалу с внедрением системы маркировки,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:55
2020-11-11T15:55
2020-11-11T15:55
россия
михаил мурашко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Скорость движения лекарственных препаратов между дистрибьюторами и аптекам возросла, затруднений, которые возникали поначалу с внедрением системы маркировки, уже нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Возникали определенные трудности по внедрению системы маркировки. Министерство промышленности и торговли, курирующее данный вопрос, внесло предложения, в правительстве они утверждены, по системе именно информационной для облегчения движения лекарственных препаратов. Сегодня движение, мы отмечаем, что улучшилось значительно, скорость между дистрибьюторами и аптеками возросла и уже не вызывает затруднений", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме мероприятия.
https://ria.ru/20201110/markirovka-1583903019.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, госдума рф, общество