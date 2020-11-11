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Лекарства стали быстрее поступать в аптеки, заявил Мурашко
Лекарства стали быстрее поступать в аптеки, заявил Мурашко
Скорость движения лекарственных препаратов между дистрибьюторами и аптекам возросла, затруднений, которые возникали поначалу с внедрением системы маркировки,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:55
2020-11-11T15:55
россия
михаил мурашко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Скорость движения лекарственных препаратов между дистрибьюторами и аптекам возросла, затруднений, которые возникали поначалу с внедрением системы маркировки, уже нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Возникали определенные трудности по внедрению системы маркировки. Министерство промышленности и торговли, курирующее данный вопрос, внесло предложения, в правительстве они утверждены, по системе именно информационной для облегчения движения лекарственных препаратов. Сегодня движение, мы отмечаем, что улучшилось значительно, скорость между дистрибьюторами и аптеками возросла и уже не вызывает затруднений", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме мероприятия.
https://ria.ru/20201110/markirovka-1583903019.html
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россия, михаил мурашко, госдума рф, общество

Лекарства стали быстрее поступать в аптеки, заявил Мурашко

15:55 11.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель у кассы в аптеке
Покупатель у кассы в аптеке - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Скорость движения лекарственных препаратов между дистрибьюторами и аптекам возросла, затруднений, которые возникали поначалу с внедрением системы маркировки, уже нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Возникали определенные трудности по внедрению системы маркировки. Министерство промышленности и торговли, курирующее данный вопрос, внесло предложения, в правительстве они утверждены, по системе именно информационной для облегчения движения лекарственных препаратов. Сегодня движение, мы отмечаем, что улучшилось значительно, скорость между дистрибьюторами и аптеками возросла и уже не вызывает затруднений", - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме мероприятия.
Цех по упаковке лекарственных средств на заводе Герофарм - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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РоссияМихаил МурашкоГосдума РФОбщество
 
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