https://ria.ru/20201111/apple-1584092208.html
Стали известны недостатки нового Apple MacBook Pro с процессом M1
Стали известны недостатки нового Apple MacBook Pro с процессом M1
Новые компьютеры от Apple имеют ряд ограничений, о которых на презентации MacBook с чипами M1 не говорилось. На них обратили внимание Engadget. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:34
2020-11-11T13:34
2020-11-11T16:30
риа наука
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584106580_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_d8434fdde6458245177015dbaeae227b.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новые компьютеры от Apple имеют ряд ограничений, о которых на презентации MacBook с чипами M1 не говорилось. На них обратили внимание Engadget.Версия MacBook Pro, оснащенная процессором собственной разработки Apple, получила всего два порта USB-C, что соответствует самой бюджетной версии на Intel. Что гораздо серьезнее — к ноутбуку нельзя подключить внешнюю видеокарту, хотя порты поддерживают технологию Thunderbolt. Этой возможностью часто пользуются дизайнеры и разработчики, которым нужна дополнительная мощность графической подсистемы.В числе особенностей MacBook Pro названо и то, что ноутбук доступен лишь в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти, хотя версия на Intel поддерживает и 32 ГБ. Новый MacBook Pro с экраном диагональю 13 дюймов обойдется в России в 129 990 рублей (256 ГБ). О старте продаж объявят позже.
https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584106580_859:0:3590:2048_1400x0_80_0_0_9fc45132b846b68728db9a63ae3b42fe.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, технологии
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Новые компьютеры от Apple
имеют ряд ограничений, о которых на презентации MacBook с чипами M1 не говорилось. На них обратили
внимание Engadget.
Версия MacBook Pro, оснащенная процессором собственной разработки Apple, получила всего два порта USB-C, что соответствует самой бюджетной версии на Intel. Что гораздо серьезнее — к ноутбуку нельзя подключить внешнюю видеокарту, хотя порты поддерживают технологию Thunderbolt. Этой возможностью часто пользуются дизайнеры и разработчики, которым нужна дополнительная мощность графической подсистемы.
В числе особенностей MacBook Pro названо и то, что ноутбук доступен лишь в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти, хотя версия на Intel поддерживает и 32 ГБ.
Новый MacBook Pro с экраном диагональю 13 дюймов обойдется в России в 129 990 рублей (256 ГБ). О старте продаж объявят позже.