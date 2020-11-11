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https://ria.ru/20201111/apple-1584092208.html
Стали известны недостатки нового Apple MacBook Pro с процессом M1
Стали известны недостатки нового Apple MacBook Pro с процессом M1
Новые компьютеры от Apple имеют ряд ограничений, о которых на презентации MacBook с чипами M1 не говорилось. На них обратили внимание Engadget. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:34
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риа наука
apple
технологии
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новые компьютеры от Apple имеют ряд ограничений, о которых на презентации MacBook с чипами M1 не говорилось. На них обратили внимание Engadget.Версия MacBook Pro, оснащенная процессором собственной разработки Apple, получила всего два порта USB-C, что соответствует самой бюджетной версии на Intel. Что гораздо серьезнее — к ноутбуку нельзя подключить внешнюю видеокарту, хотя порты поддерживают технологию Thunderbolt. Этой возможностью часто пользуются дизайнеры и разработчики, которым нужна дополнительная мощность графической подсистемы.В числе особенностей MacBook Pro названо и то, что ноутбук доступен лишь в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти, хотя версия на Intel поддерживает и 32 ГБ. Новый MacBook Pro с экраном диагональю 13 дюймов обойдется в России в 129 990 рублей (256 ГБ). О старте продаж объявят позже.
https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html
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apple, технологии

Стали известны недостатки нового Apple MacBook Pro с процессом M1

13:34 11.11.2020 (обновлено: 16:30 11.11.2020)
 
© REUTERS / Apple Inc./HandoutПрезентация 13-дюймового MacBook Pro на базе процессора M1
Презентация 13-дюймового MacBook Pro на базе процессора M1 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© REUTERS / Apple Inc./Handout
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новые компьютеры от Apple имеют ряд ограничений, о которых на презентации MacBook с чипами M1 не говорилось. На них обратили внимание Engadget.
Версия MacBook Pro, оснащенная процессором собственной разработки Apple, получила всего два порта USB-C, что соответствует самой бюджетной версии на Intel. Что гораздо серьезнее — к ноутбуку нельзя подключить внешнюю видеокарту, хотя порты поддерживают технологию Thunderbolt. Этой возможностью часто пользуются дизайнеры и разработчики, которым нужна дополнительная мощность графической подсистемы.
Apple MacBook Air - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 21:45РИА Наука
Apple представила MacBook на собственном процессоре
В числе особенностей MacBook Pro названо и то, что ноутбук доступен лишь в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти, хотя версия на Intel поддерживает и 32 ГБ.
Новый MacBook Pro с экраном диагональю 13 дюймов обойдется в России в 129 990 рублей (256 ГБ). О старте продаж объявят позже.
 
РИА НаукаAppleТехнологии
 
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