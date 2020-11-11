https://ria.ru/20201111/apple-1584092208.html

Стали известны недостатки нового Apple MacBook Pro с процессом M1

Стали известны недостатки нового Apple MacBook Pro с процессом M1

Новые компьютеры от Apple имеют ряд ограничений, о которых на презентации MacBook с чипами M1 не говорилось. На них обратили внимание Engadget. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:34

2020-11-11T13:34

2020-11-11T16:30

риа наука

apple

технологии

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Новые компьютеры от Apple имеют ряд ограничений, о которых на презентации MacBook с чипами M1 не говорилось. На них обратили внимание Engadget.Версия MacBook Pro, оснащенная процессором собственной разработки Apple, получила всего два порта USB-C, что соответствует самой бюджетной версии на Intel. Что гораздо серьезнее — к ноутбуку нельзя подключить внешнюю видеокарту, хотя порты поддерживают технологию Thunderbolt. Этой возможностью часто пользуются дизайнеры и разработчики, которым нужна дополнительная мощность графической подсистемы.В числе особенностей MacBook Pro названо и то, что ноутбук доступен лишь в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти, хотя версия на Intel поддерживает и 32 ГБ. Новый MacBook Pro с экраном диагональю 13 дюймов обойдется в России в 129 990 рублей (256 ГБ). О старте продаж объявят позже.

https://ria.ru/20201110/mac-1584013085.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, технологии