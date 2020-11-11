https://ria.ru/20201111/antitela-1584179458.html
Гинцбург рассказал, что делать при отсутствии антител после вакцинации
Гинцбург рассказал, что делать при отсутствии антител после вакцинации
В случае отсутствия антител через три недели после вакцинации от коронавируса можно сделать прививку еще раз, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:34
2020-11-11T19:34
2020-11-11T21:09
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александр гинцбург
коронавирусы
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В случае отсутствия антител через три недели после вакцинации от коронавируса можно сделать прививку еще раз, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург."В принципе, можно повторить <...> после того, как человек убедился, что через три недели у него нет антител после второй прививки. Можно, соответственно, это повторить", — сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.Он добавил, что вся вакцина от коронавируса "Спутник V" выкуплена государством, купить ее в розницу нельзя.В августе Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для предотвращения COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к возбудителю инфекции.Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Испытуемые остаются под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.Эффективность вакцины составила 92%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584108324.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, общество
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
В случае отсутствия антител через три недели после вакцинации от коронавируса
можно сделать прививку еще раз, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург
.
"В принципе, можно повторить <...> после того, как человек убедился, что через три недели у него нет антител после второй прививки. Можно, соответственно, это повторить", — сказал Гинцбург на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.
Он добавил, что вся вакцина от коронавируса "Спутник V" выкуплена государством, купить ее в розницу нельзя.
В августе Министерство здравоохранения
зарегистрировало первую в мире вакцину для предотвращения COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ
. Ее назвали "Спутник V".
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к возбудителю инфекции.
Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Испытуемые остаются под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.
Эффективность вакцины составила 92%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.