https://ria.ru/20201111/altay-1583970894.html

Жизнь затерянного на краю России села, где есть свой "Марс" и верблюды

Жизнь затерянного на краю России села, где есть свой "Марс" и верблюды

В Горном Алтае, на самом краю России, находится село Кош-Агач: отсюда несколько десятков километров до границ с Монголией, Китаем и Казахстаном. С работой здесь РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T08:00

2020-11-11T08:00

2020-11-11T08:00

горный алтай

лошади

кош-агачский район

барнаул

монголия

животные

общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. В Горном Алтае, на самом краю России, находится село Кош-Агач: отсюда несколько десятков километров до границ с Монголией, Китаем и Казахстаном. С работой здесь сложно, до ближайшего крупного города — шесть часов езды, огород не разведешь: район приравнен к Крайнему Северу, тут неплодородная почва и долгие суровые зимы. Местные спасаются скотоводством: практически у каждой семьи есть овцы, коровы или кони. Из кобыльего молока делают кумыс на продажу, торгуют мясом. Часто едва сводят концы с концами — хватило бы на покупку дров и комбикорма на зиму."Сорок овец — это мало"Райбек Калиев всю жизнь провел в Кош-Агаче. У него жена и трое взрослых детей — дочь вышла замуж и уехала, сыновья пока с ним. Как и у большинства местных, у Райбека — дом с печным отоплением. Зарабатывает скотоводством."У меня двенадцать лошадей, коровы, еще есть мелкие — козы и овцы. По меркам села — среднее поголовье", — говорит Калиев. В прошлом году он прирезал двух коней — не столько для того, чтобы были запасы мяса, сколько для экономии на комбикорме. А вообще, лошадей тут держат ради кобыльего молока — делают из него кумыс."За лето на кумысе можно заработать не меньше ста тысяч, если много лошадей", — объясняет Акат Атабаев (имя изменено). Он тоже родом из Кош-Агачского района — из села Тебелер в 15 километрах от райцентра.Акат — студент, учится на электрика в Барнауле. Потом планирует вернуться в родное село и работать там. Его семья также занимается скотоводством. "Почти у всех есть скотина. У нас сорок овец — это скорее мало. Еще держим коров — двадцать голов, если считать с телятами".Взрослых овец и коров местные обычно отводят к чабанам, которые присматривают за одним большим стадом. "Пастухам сложнее всего. Они уходят в горы, где фактически нет связи, зато есть волки. Нужно следить за стадом, а там тысяча-две овец, коров — двести-триста", — объясняет Акат.Телят первое время пасут сами хозяева — молодняку нужно больше внимания, чтобы не отбились и не потерялись. "Утром выгоняем на пастбище, вечером ведем обратно. Если их загнать не вовремя, у коров пропадет молоко".Райбек Калиев сетует: скотоводство в этих суровых краях не слишком-то выгодно. "Барана можно продать за четыре тысячи максимум. Это за взрослого — его нужно растить три года. Но сейчас не покупают из-за коронавируса. Денег нет, работы нет. А содержать скотину дорого: овес для коней — около 20 тысяч за тонну, комбикорм — больше 16-ти. Этого хватит до конца мая. Бывает, работаешь в убыток. Зависит от того, какая зима, добудут ли кони подножный корм. Мой табун пока на пастбище в горах. Но сегодня снега валило — е-мое! На днях поеду забирать"."Монголы не приезжают"Кош-Агач стоит на Чуйском тракте — трасса идет до самой границы с Монголией, поэтому жители соседнего государства до пандемии были здесь частыми гостями."Близость к границе чувствуется, летом приезжают туристы из Монголии, закупаются у нас оптом, потом продают дороже. Летом их очень много, в магазинах очереди выстраиваются", — уточняет Атабаев.Продают и товары из Монголии по вполне выгодным ценам. "Но из-за эпидемии монголов нет, а у наших коммерсантов все подорожало", — вздыхает Калиев.Кош-Агачский район, несмотря на его отдаленность, посещают туристы со всей России. Здесь хватает природных достопримечательностей, одна из главных — алтайский "Марс": разноцветные горы, которые так любят фотографировать.Местный житель Ханбарбек Увалинов этим воспользовался: открыл турбазу в 27 километрах от райцентра и завел верблюдов — в основном для фотосессий. "Приезжают отовсюду — были постояльцы из Кемерово, Новосибирска... У нас туризм развивается, есть что посмотреть: "марсианские" горы, теплые и холодные ключи, ледники. Так что теплый сезон провожу на турбазе, принимаю гостей", — делится подробностями Ханбарбек.Летом туда же — на радость туристам — Увалинов пригоняет верблюдов. Зимой держит их на стоянке в четырех километрах от Кош-Агача. Когда-то в районе был колхоз и этих животных хватало, но теперь "горбатыми" мало кто занимается. "Верблюды у нас исчезают. Они есть только у пары человек в районе. Я хочу еще купить".Пока у него три особи — вместе с верблюжонком, который появился в апреле. "Ухаживаю за ними, как за овцами, ничего трудного. Зимой они едят сено, комбикорм. Но верблюды лишь раз в три года дают потомство. Самка носит детеныша 12 месяцев — не как коровы. Поэтому их так мало", — объясняет собеседник.Раньше Увалинов был сварщиком, потом по состоянию здоровья оставил работу, открыл бизнес. Помимо "горбатых", разводит лошадей, коров. И даже яков: "У них мясо экологически чистое, но с ними тяжело, они дикие"."Заготавливаем кизяк"Большая часть Кош-Агачского района — это горная степь. Практически нет деревьев. Огородом не займешься — земля не та. Впрочем, Райбек Калиев говорит, что в теплице можно вырастить помидоры и огурцы на привозном черноземе.Рыбалка не распространена: мало подходящих водоемов. Охотников среди местных жителей тоже немного. Порой ходят добывать сурков. "Рядом с норой кладут мясо или хлеб, сурки выходят и попадают в капкан или их стреляют. Однако охотятся только зимой, потому что летом легко подцепить чуму", — уточняет Акат Атабаев.Помимо мяса, местные продают овечью и козью шерсть. Есть несколько рабочих мест в селе: в администрации, школе, магазинах, больнице. Так, у Атабаева отец — плотник, мать — почтальон.Многие с личным транспортом. "Те, у кого есть машина, но нет работы, таксуют и так зарабатывают на жизнь", — добавляет Атабаев.До Горно-Алтайска — около шести часов езды. "Дороги нормальные, в этом году все починили".В селе Кош-Агач есть больница, в селах поменьше, относящихся к райцентру, — небольшие ФАПы. Район сплошь одноэтажный. Центрального отопления нет: школы и административные здания обеспечивает теплом котельная. В частных домах — печи."У нас холодно. При минус 25 легко протопить, все привыкли, но если до 40 мороза опускается, долго дом греется. Все покупают дрова, а еще заготавливают кизяк на всякий случай. Канализации нет, туалет на улице. У некоторых своя скважина, другие берут из общего колодца", — описывает бытовые тонкости студент."На зиму нужно две машины дров и четыре-пять тонн угля. А топят здесь с сентября по июнь", — замечает Калиев."Как предки, так и мы продолжаем жить", — подытоживает Ханбарбек Увалинов.Кстати, в 2014-м в Кош-Агаче открыли одну из крупнейших в России солнечных электростанций. И неслучайно: в горной степи, несмотря на суровые зимы, очень много солнца. Впрочем, нововведения здесь практически не заметили — на перебои с электричеством и раньше не жаловались. Всех занимают более насущные вопросы: где бы найти комбикорм и дрова подешевле, чтобы и люди, и животные благополучно пережили зиму.

https://ria.ru/20200930/uelen-1577965266.html

https://ria.ru/20200924/komandorskiy-1577639961.html

горный алтай

кош-агачский район

барнаул

монголия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

горный алтай, лошади, кош-агачский район, барнаул, монголия, животные, общество