https://ria.ru/20201110/zhertvy-1583998492.html
Турция обновила суточный антирекорд по жертвам COVID-19
Турция обновила суточный антирекорд по жертвам COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2529, умерли 87 больных - это наибольший показатель с конца апреля, свидетельствуют РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:34
2020-11-10T19:34
2020-11-10T19:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
турция
в мире
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АНКАРА, 10 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции за сутки составило 2529, умерли 87 больных - это наибольший показатель с конца апреля, свидетельствуют данные минздрава страны.Как заявил ранее глава ведомства Фахреттин Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. В предыдущие дни в стране неоднократно фиксировали максимальное за шесть последних месяцев число выявленных заражений в сутки."Сегодня выявлено 2529 новых случаев COVID-19, всего заразившихся 399 360. Умерли 87 больных, всего умерших - 11 059. В тяжелом состоянии находится 3001 больной. Вылечились сегодня 2215 пациентов, всего - 342 501", - говорится в сводке турецкого минздрава.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/emergency-1583757316.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире