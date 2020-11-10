https://ria.ru/20201110/zhaloba-1583995483.html
В Удмуртии проверят жалобу на "чупакабру", якобы убивающую кур и кроликов
В Удмуртии проверят жалобу на "чупакабру", якобы убивающую кур и кроликов
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил руководству Завьяловского района разобраться с ситуацией в удмуртской деревне Малая Венья после жалобы на мифическую... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:15
2020-11-10T19:15
2020-11-10T19:18
удмуртская республика (удмуртия)
латинская америка
александр бречалов
завьяловский район
общество
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УФА, 10 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил руководству Завьяловского района разобраться с ситуацией в удмуртской деревне Малая Венья после жалобы на мифическую "чупакабру", которая якобы потрошит кур и кроликов.Бречалов в ходе прямого эфира в соцсетях прочитал письмо от жительницы Малая Венья, которая попросила главу региона серьезно отнестись к проблеме и озвучить ее."Уважаемый Александр Владимирович, хочу предупредить всех жителей Удмуртии, что появилась чупакабра. В деревне Малая Венья за одну неделю была уничтожена вся домашняя птица и кролики в нескольких домах. Наши были закрыты в загоне, наутро также погибли, как и у соседей", - зачитал письмо глава Удмуртии."...Я так и не понял, кто такая чупакабра, но по сути очень просили, вот и сообщаю, глава района, что у вас там в Малой Венье, посмотрите", - сказал Бречалов, обращаясь к руководству района.Мифическая и неизвестная науке "чупакабра" - "козий вампир", которого никто никогда не видел, надуманные слухи о нем появляются в разных местах от Латинской Америки до России. В 2019 году после жалоб жителей башкирского Благовещенска на "чупакабру" местное минприроды пояснило, что ее не существует в природе, "это миф, придуманное существо", а на домашних животных мог напасть хорек, куница или бродячая собака.
https://radiosputnik.ria.ru/20200313/1568528558.html
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латинская америка
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), латинская америка, александр бречалов, завьяловский район, общество