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В Удмуртии проверят жалобу на "чупакабру", якобы убивающую кур и кроликов
В Удмуртии проверят жалобу на "чупакабру", якобы убивающую кур и кроликов
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил руководству Завьяловского района разобраться с ситуацией в удмуртской деревне Малая Венья после жалобы на мифическую... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:15
2020-11-10T19:18
удмуртская республика (удмуртия)
латинская америка
александр бречалов
завьяловский район
общество
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УФА, 10 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил руководству Завьяловского района разобраться с ситуацией в удмуртской деревне Малая Венья после жалобы на мифическую "чупакабру", которая якобы потрошит кур и кроликов.Бречалов в ходе прямого эфира в соцсетях прочитал письмо от жительницы Малая Венья, которая попросила главу региона серьезно отнестись к проблеме и озвучить ее."Уважаемый Александр Владимирович, хочу предупредить всех жителей Удмуртии, что появилась чупакабра. В деревне Малая Венья за одну неделю была уничтожена вся домашняя птица и кролики в нескольких домах. Наши были закрыты в загоне, наутро также погибли, как и у соседей", - зачитал письмо глава Удмуртии."...Я так и не понял, кто такая чупакабра, но по сути очень просили, вот и сообщаю, глава района, что у вас там в Малой Венье, посмотрите", - сказал Бречалов, обращаясь к руководству района.Мифическая и неизвестная науке "чупакабра" - "козий вампир", которого никто никогда не видел, надуманные слухи о нем появляются в разных местах от Латинской Америки до России. В 2019 году после жалоб жителей башкирского Благовещенска на "чупакабру" местное минприроды пояснило, что ее не существует в природе, "это миф, придуманное существо", а на домашних животных мог напасть хорек, куница или бродячая собака.
https://radiosputnik.ria.ru/20200313/1568528558.html
удмуртская республика (удмуртия)
латинская америка
завьяловский район
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удмуртская республика (удмуртия), латинская америка, александр бречалов, завьяловский район, общество

В Удмуртии проверят жалобу на "чупакабру", якобы убивающую кур и кроликов

19:15 10.11.2020 (обновлено: 19:18 10.11.2020)
 
© Fotolia / monticelllloКуры на птицефабрике
Куры на птицефабрике - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Fotolia / monticellllo
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УФА, 10 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил руководству Завьяловского района разобраться с ситуацией в удмуртской деревне Малая Венья после жалобы на мифическую "чупакабру", которая якобы потрошит кур и кроликов.
Бречалов в ходе прямого эфира в соцсетях прочитал письмо от жительницы Малая Венья, которая попросила главу региона серьезно отнестись к проблеме и озвучить ее.
"Уважаемый Александр Владимирович, хочу предупредить всех жителей Удмуртии, что появилась чупакабра. В деревне Малая Венья за одну неделю была уничтожена вся домашняя птица и кролики в нескольких домах. Наши были закрыты в загоне, наутро также погибли, как и у соседей", - зачитал письмо глава Удмуртии.
"...Я так и не понял, кто такая чупакабра, но по сути очень просили, вот и сообщаю, глава района, что у вас там в Малой Венье, посмотрите", - сказал Бречалов, обращаясь к руководству района.
Мифическая и неизвестная науке "чупакабра" - "козий вампир", которого никто никогда не видел, надуманные слухи о нем появляются в разных местах от Латинской Америки до России. В 2019 году после жалоб жителей башкирского Благовещенска на "чупакабру" местное минприроды пояснило, что ее не существует в природе, "это миф, придуманное существо", а на домашних животных мог напасть хорек, куница или бродячая собака.
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Удмуртская Республика (Удмуртия)Латинская АмерикаАлександр БречаловЗавьяловский районОбщество
 
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