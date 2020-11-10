https://ria.ru/20201110/zelenskiy-1583891447.html

Супруга сообщила о состоянии заразившегося коронавирусом Зеленского

Супруга сообщила о состоянии заразившегося коронавирусом Зеленского

Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально, он продолжает работать на самоизоляции, заявила во вторник его супруга РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T11:45

2020-11-10T11:45

2020-11-10T11:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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андрей ермак

владимир зеленский

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в мире

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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально, он продолжает работать на самоизоляции, заявила во вторник его супруга Елена.В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что тоже получил положительный тест на коронавирус."Про здоровье президента – все хорошо, он чувствует себя нормально, он изолировался, но продолжает работать", - заявила Зеленская в ходе Международного форума культурной дипломатии.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583802513.html

украина

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей ермак, владимир зеленский, украина, в мире