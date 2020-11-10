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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/zelenskiy-1583891447.html
Супруга сообщила о состоянии заразившегося коронавирусом Зеленского
Супруга сообщила о состоянии заразившегося коронавирусом Зеленского
Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально, он продолжает работать на самоизоляции, заявила во вторник его супруга РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:45
2020-11-10T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей ермак
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально, он продолжает работать на самоизоляции, заявила во вторник его супруга Елена.В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что тоже получил положительный тест на коронавирус."Про здоровье президента – все хорошо, он чувствует себя нормально, он изолировался, но продолжает работать", - заявила Зеленская в ходе Международного форума культурной дипломатии.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583802513.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей ермак, владимир зеленский, украина, в мире

Супруга сообщила о состоянии заразившегося коронавирусом Зеленского

11:45 10.11.2020
 
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Офис Президента Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально, он продолжает работать на самоизоляции, заявила во вторник его супруга Елена.
В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что тоже получил положительный тест на коронавирус.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 18:16Распространение нового коронавируса
Зеленский заразился коронавирусом
"Про здоровье президента – все хорошо, он чувствует себя нормально, он изолировался, но продолжает работать", - заявила Зеленская в ходе Международного форума культурной дипломатии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ЕрмакВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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