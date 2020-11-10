https://ria.ru/20201110/zelenskiy-1583891447.html
Супруга сообщила о состоянии заразившегося коронавирусом Зеленского
Супруга сообщила о состоянии заразившегося коронавирусом Зеленского
Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально, он продолжает работать на самоизоляции, заявила во вторник его супруга РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:45
2020-11-10T11:45
2020-11-10T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей ермак
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 10 ноя - РИА Новости. Заразившийся коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя нормально, он продолжает работать на самоизоляции, заявила во вторник его супруга Елена.В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что тоже получил положительный тест на коронавирус."Про здоровье президента – все хорошо, он чувствует себя нормально, он изолировался, но продолжает работать", - заявила Зеленская в ходе Международного форума культурной дипломатии.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583802513.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей ермак, владимир зеленский, украина, в мире