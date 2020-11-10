https://ria.ru/20201110/zdorove-1583898599.html

Названы способы восстановить здоровье после COVID-19

Названы способы восстановить здоровье после COVID-19

Врач Яна Осинцева рассказала, как восстановить здоровье после перенесенного коронавируса. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:17

2020-11-10T12:17

2020-11-10T13:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Врач Яна Осинцева рассказала, как восстановить здоровье после перенесенного коронавируса.По ее словам, COVID-19 в первую очередь ставит под удар нервы и легкие, в связи с чем многие пациенты после болезни жалуются на проблемы со сном, утомляемость и "плавающие" боли в разных частях тела.В качестве неврологической реабилитации врач посоветовала пройти курсы физиотерапии, массажей и приема специальных лекарственных средств. Тем не менее, добавила она, соответствующее решение должны принимать только терапевт и невролог.При осложнениях на легкие специалист рекомендовала принимать поливитамины группы В, а также обеспечить максимальное кислородное насыщение организма.При отсутствии возможности поехать на море необходимо делать ингаляции медицинскими физрастворами либо водой "Ессентуки № 17", добавила она.Врач отметила, что полноценное восстановление невозможно без прогулок на свежем воздухе и поликомпонентного питания, включающего в себя рыбу, мясо, фрукты, овощи и крупы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201021/distantsiya-1580845395.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество