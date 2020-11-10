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Названы способы восстановить здоровье после COVID-19
Названы способы восстановить здоровье после COVID-19
Врач Яна Осинцева рассказала, как восстановить здоровье после перенесенного коронавируса. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:17
2020-11-10T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Врач Яна Осинцева рассказала, как восстановить здоровье после перенесенного коронавируса.По ее словам, COVID-19 в первую очередь ставит под удар нервы и легкие, в связи с чем многие пациенты после болезни жалуются на проблемы со сном, утомляемость и "плавающие" боли в разных частях тела.В качестве неврологической реабилитации врач посоветовала пройти курсы физиотерапии, массажей и приема специальных лекарственных средств. Тем не менее, добавила она, соответствующее решение должны принимать только терапевт и невролог.При осложнениях на легкие специалист рекомендовала принимать поливитамины группы В, а также обеспечить максимальное кислородное насыщение организма.При отсутствии возможности поехать на море необходимо делать ингаляции медицинскими физрастворами либо водой "Ессентуки № 17", добавила она.Врач отметила, что полноценное восстановление невозможно без прогулок на свежем воздухе и поликомпонентного питания, включающего в себя рыбу, мясо, фрукты, овощи и крупы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Названы способы восстановить здоровье после COVID-19

12:17 10.11.2020 (обновлено: 13:23 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники в ковид-госпитале, организованном в центральной районной больнице в городе Шебекино в Белгородской области
Медицинские работники в ковид-госпитале, организованном в центральной районной больнице в городе Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Врач Яна Осинцева рассказала, как восстановить здоровье после перенесенного коронавируса.
По ее словам, COVID-19 в первую очередь ставит под удар нервы и легкие, в связи с чем многие пациенты после болезни жалуются на проблемы со сном, утомляемость и "плавающие" боли в разных частях тела.
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В качестве неврологической реабилитации врач посоветовала пройти курсы физиотерапии, массажей и приема специальных лекарственных средств. Тем не менее, добавила она, соответствующее решение должны принимать только терапевт и невролог.
При осложнениях на легкие специалист рекомендовала принимать поливитамины группы В, а также обеспечить максимальное кислородное насыщение организма.

"Хороший эффект дают барокамеры, различные ингаляции, дыхательная гимнастика", — сказала Осинцева в комментарии "Петербургскому дневнику".

При отсутствии возможности поехать на море необходимо делать ингаляции медицинскими физрастворами либо водой "Ессентуки № 17", добавила она.
Врач отметила, что полноценное восстановление невозможно без прогулок на свежем воздухе и поликомпонентного питания, включающего в себя рыбу, мясо, фрукты, овощи и крупы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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