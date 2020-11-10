https://ria.ru/20201110/zavod-1583927817.html

Завод по производству соевого масла построят в Липецкой области

Завод по производству соевого масла построят в Липецкой области

Завод по переработке соевых бобов начали строить в Липецкой области на площадке особой экономической зоны регионального уровня "Елецпром", объем инвестиций в... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:20

2020-11-10T14:20

2020-11-10T14:20

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Завод по переработке соевых бобов начали строить в Липецкой области на площадке особой экономической зоны регионального уровня "Елецпром", объем инвестиций в проект составляет 7,58 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что инвестор планирует заниматься глубокой переработкой масличных культур, а также производством готовой продукции в виде масла, высокопротеинового шрота и соевого лецитина, который используют в кондитерском деле. Часть продукции будет экспортироваться.Завод будет оснащен современной техникой, предполагающей полную автоматизацию ведения производственно-хозяйственной деятельности, производительностью 1,5 тысячи тонн в сутки. Запуск предприятия позволит создать почти сотню рабочих мест."Сегодня мы особенно заинтересованы в привлечении инвестиций, открытии современных предприятий, производящих качественную продукцию, создании новых рабочих мест для жителей региона", — отметил Артамонов.Ввод предприятия в строй намечен на 2022 год.

https://ria.ru/20201102/most-1582628655.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область