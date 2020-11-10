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Липецкая область
https://ria.ru/20201110/zavod-1583927817.html
Завод по производству соевого масла построят в Липецкой области
Завод по производству соевого масла построят в Липецкой области
Завод по переработке соевых бобов начали строить в Липецкой области на площадке особой экономической зоны регионального уровня "Елецпром", объем инвестиций в... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:20
2020-11-10T14:20
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Завод по переработке соевых бобов начали строить в Липецкой области на площадке особой экономической зоны регионального уровня "Елецпром", объем инвестиций в проект составляет 7,58 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что инвестор планирует заниматься глубокой переработкой масличных культур, а также производством готовой продукции в виде масла, высокопротеинового шрота и соевого лецитина, который используют в кондитерском деле. Часть продукции будет экспортироваться.Завод будет оснащен современной техникой, предполагающей полную автоматизацию ведения производственно-хозяйственной деятельности, производительностью 1,5 тысячи тонн в сутки. Запуск предприятия позволит создать почти сотню рабочих мест."Сегодня мы особенно заинтересованы в привлечении инвестиций, открытии современных предприятий, производящих качественную продукцию, создании новых рабочих мест для жителей региона", — отметил Артамонов.Ввод предприятия в строй намечен на 2022 год.
https://ria.ru/20201102/most-1582628655.html
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игорь артамонов, липецкая область

Завод по производству соевого масла построят в Липецкой области

14:20 10.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкСоевые бобы
Соевые бобы - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЛИПЕЦК, 10 ноя – РИА Новости. Завод по переработке соевых бобов начали строить в Липецкой области на площадке особой экономической зоны регионального уровня "Елецпром", объем инвестиций в проект составляет 7,58 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что инвестор планирует заниматься глубокой переработкой масличных культур, а также производством готовой продукции в виде масла, высокопротеинового шрота и соевого лецитина, который используют в кондитерском деле. Часть продукции будет экспортироваться.
Завод будет оснащен современной техникой, предполагающей полную автоматизацию ведения производственно-хозяйственной деятельности, производительностью 1,5 тысячи тонн в сутки. Запуск предприятия позволит создать почти сотню рабочих мест.
"Сегодня мы особенно заинтересованы в привлечении инвестиций, открытии современных предприятий, производящих качественную продукцию, создании новых рабочих мест для жителей региона", — отметил Артамонов.
Ввод предприятия в строй намечен на 2022 год.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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