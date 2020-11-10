https://ria.ru/20201110/zarif-1584006800.html

Зариф рассказал, от чего зависит будущее ядерной сделки

Зариф рассказал, от чего зависит будущее ядерной сделки

Ситуация с ядерной сделкой будет зависеть от шагов нового правительства США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T20:49

2020-11-10T20:49

2020-11-10T20:49

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мохаммад джавад зариф

дональд трамп

джо байден

тегеран (город)

иран

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 10 ноя – РИА Новости. Ситуация с ядерной сделкой будет зависеть от шагов нового правительства США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф."Будущее положение ядерной сделки зависит от поведения США", - приводит информационный портал правительства Ирана слова министра, который отметил, что Тегеран ждет, какие действия будут предприняты американской стороной с приходом к власти нового правительства.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.По данным СМИ, на выборах президента США победил демократ Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html

https://ria.ru/20201110/bayden-1583921865.html

тегеран (город)

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, дональд трамп, джо байден, тегеран (город), иран, сша, в мире