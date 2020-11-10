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https://ria.ru/20201110/zarif-1584006800.html
Зариф рассказал, от чего зависит будущее ядерной сделки
Зариф рассказал, от чего зависит будущее ядерной сделки
Ситуация с ядерной сделкой будет зависеть от шагов нового правительства США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T20:49
2020-11-10T20:49
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
дональд трамп
джо байден
тегеран (город)
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 10 ноя – РИА Новости. Ситуация с ядерной сделкой будет зависеть от шагов нового правительства США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф."Будущее положение ядерной сделки зависит от поведения США", - приводит информационный портал правительства Ирана слова министра, который отметил, что Тегеран ждет, какие действия будут предприняты американской стороной с приходом к власти нового правительства.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.По данным СМИ, на выборах президента США победил демократ Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201108/roukhani-1583607865.html
https://ria.ru/20201110/bayden-1583921865.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, дональд трамп, джо байден, тегеран (город), иран, сша, в мире

Зариф рассказал, от чего зависит будущее ядерной сделки

20:49 10.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 10 ноя – РИА Новости. Ситуация с ядерной сделкой будет зависеть от шагов нового правительства США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Будущее положение ядерной сделки зависит от поведения США", - приводит информационный портал правительства Ирана слова министра, который отметил, что Тегеран ждет, какие действия будут предприняты американской стороной с приходом к власти нового правительства.
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 12:45Выборы президента США — 2020
Президент Ирана считает, что у США появился шанс исправить ошибки
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
По данным СМИ, на выборах президента США победил демократ Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
13:52Выборы президента США — 2020
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампДжо БайденТегеран (город)ИранСШАВ мире
 
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