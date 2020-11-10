Зариф рассказал, от чего зависит будущее ядерной сделки
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
ТЕГЕРАН, 10 ноя – РИА Новости. Ситуация с ядерной сделкой будет зависеть от шагов нового правительства США, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Будущее положение ядерной сделки зависит от поведения США", - приводит информационный портал правительства Ирана слова министра, который отметил, что Тегеран ждет, какие действия будут предприняты американской стороной с приходом к власти нового правительства.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
По данным СМИ, на выборах президента США победил демократ Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.