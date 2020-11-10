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В нацпарке "Земля леопарда" рассказали о "пушистых бандитах"
В нацпарке "Земля леопарда" рассказали о "пушистых бандитах"
Сотрудники национального парка "Земля леопарда" рассказали в инстаграме об особенностях енотовидных собак. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:02
2020-11-10T03:02
2020-11-10T03:02
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национальный парк "земля леопарда"
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" рассказали в инстаграме об особенностях енотовидных собак. "Пушистые "бандиты" в масках, но вовсе не еноты!" - так подписали эксперты снимки, сделанне фотоловушками."На их мордочках хорошо заметен темный рисунок в виде маски, на щеках - серые "бакенбарды". Окрас придает им внешнее сходство с енотом-полоскуном, хотя непосредственными родственниками они не являются", — пясняют сотрудники нацпарка.
https://ria.ru/20200627/1573522148.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм