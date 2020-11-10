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В нацпарке "Земля леопарда" рассказали о "пушистых бандитах"
В нацпарке "Земля леопарда" рассказали о "пушистых бандитах"
Сотрудники национального парка "Земля леопарда" рассказали в инстаграме об особенностях енотовидных собак. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:02
2020-11-10T03:02
туризм
дикие животные
туризм
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" рассказали в инстаграме об особенностях енотовидных собак. "Пушистые "бандиты" в масках, но вовсе не еноты!" - так подписали эксперты снимки, сделанне фотоловушками."На их мордочках хорошо заметен темный рисунок в виде маски, на щеках - серые "бакенбарды". Окрас придает им внешнее сходство с енотом-полоскуном, хотя непосредственными родственниками они не являются", — пясняют сотрудники нацпарка.
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дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм

В нацпарке "Земля леопарда" рассказали о "пушистых бандитах"

03:02 10.11.2020
 
© Фото : @amurleo_land/InstagramЕнотовидная собака в парке "Земля леопарда"
Енотовидная собака в парке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : @amurleo_land/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" рассказали в инстаграме об особенностях енотовидных собак.
"Пушистые "бандиты" в масках, но вовсе не еноты!" - так подписали эксперты снимки, сделанне фотоловушками.
"На их мордочках хорошо заметен темный рисунок в виде маски, на щеках - серые "бакенбарды". Окрас придает им внешнее сходство с енотом-полоскуном, хотя непосредственными родственниками они не являются", — пясняют сотрудники нацпарка.
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