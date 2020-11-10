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В нацпарке "Земля леопарда" рассказали о "пушистых бандитах"

В нацпарке "Земля леопарда" рассказали о "пушистых бандитах"

Сотрудники национального парка "Земля леопарда" рассказали в инстаграме об особенностях енотовидных собак. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:02

2020-11-10T03:02

2020-11-10T03:02

туризм

дикие животные

туризм

национальный парк "земля леопарда"

новости - туризм

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" рассказали в инстаграме об особенностях енотовидных собак. "Пушистые "бандиты" в масках, но вовсе не еноты!" - так подписали эксперты снимки, сделанне фотоловушками."На их мордочках хорошо заметен темный рисунок в виде маски, на щеках - серые "бакенбарды". Окрас придает им внешнее сходство с енотом-полоскуном, хотя непосредственными родственниками они не являются", — пясняют сотрудники нацпарка.

https://ria.ru/20200627/1573522148.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дикие животные, туризм, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм