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Источник сообщил о задержании в Подмосковье сооснователя "Чистой линии"
Источник сообщил о задержании в Подмосковье сооснователя "Чистой линии"
Один из основателей компании-производителя мороженого "Чистая линия" Гагик Эвоян оказался в числе арестованных за браконьерство в Подмосковье, сообщил РИА... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:37
2020-11-10T18:37
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Один из основателей компании-производителя мороженого "Чистая линия" Гагик Эвоян оказался в числе арестованных за браконьерство в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что в Подмосковье трое мужчин подозреваются в убийстве четырех оленей, суд арестовал их за браконьерство."В числе арестованных - предприниматель Гагик Эвоян, он заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.Во вторник стало известно, что за незаконную охоту около деревни Быково Дмитровского городского округа были арестованы трое мужчин в возрасте от 48 до 57 лет, при обысках у одного из них нашли оружие, боеприпасы, внедорожник, на котором осуществлялась незаконная охота, а также микроавтобус, перевозивший туши убитых животных. При осмотре территории принадлежащей мужчине фермы был обнаружен могильник с останками животных.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия

Источник сообщил о задержании в Подмосковье сооснователя "Чистой линии"

18:37 10.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Один из основателей компании-производителя мороженого "Чистая линия" Гагик Эвоян оказался в числе арестованных за браконьерство в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье трое мужчин подозреваются в убийстве четырех оленей, суд арестовал их за браконьерство.
"В числе арестованных - предприниматель Гагик Эвоян, он заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.
Во вторник стало известно, что за незаконную охоту около деревни Быково Дмитровского городского округа были арестованы трое мужчин в возрасте от 48 до 57 лет, при обысках у одного из них нашли оружие, боеприпасы, внедорожник, на котором осуществлялась незаконная охота, а также микроавтобус, перевозивший туши убитых животных. При осмотре территории принадлежащей мужчине фермы был обнаружен могильник с останками животных.
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