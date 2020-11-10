https://ria.ru/20201110/zaderzhanie-1583989731.html

Источник сообщил о задержании в Подмосковье сооснователя "Чистой линии"

Источник сообщил о задержании в Подмосковье сооснователя "Чистой линии"

Один из основателей компании-производителя мороженого "Чистая линия" Гагик Эвоян оказался в числе арестованных за браконьерство в Подмосковье, сообщил РИА... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:37

2020-11-10T18:37

2020-11-10T18:37

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149772/54/1497725468_0:0:3108:1749_1400x0_80_0_0_f33a355e223d62cc12fe1853b279e94c.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Один из основателей компании-производителя мороженого "Чистая линия" Гагик Эвоян оказался в числе арестованных за браконьерство в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее сообщалось, что в Подмосковье трое мужчин подозреваются в убийстве четырех оленей, суд арестовал их за браконьерство."В числе арестованных - предприниматель Гагик Эвоян, он заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.Во вторник стало известно, что за незаконную охоту около деревни Быково Дмитровского городского округа были арестованы трое мужчин в возрасте от 48 до 57 лет, при обысках у одного из них нашли оружие, боеприпасы, внедорожник, на котором осуществлялась незаконная охота, а также микроавтобус, перевозивший туши убитых животных. При осмотре территории принадлежащей мужчине фермы был обнаружен могильник с останками животных.

https://ria.ru/20200703/1573869057.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), происшествия