https://ria.ru/20201110/zabaykale-1583899522.html

Резидентами ТОР "Забайкалье" стали еще две компании

Резидентами ТОР "Забайкалье" стали еще две компании

Количество резидентов территории опережающего развития "Забайкалье" увеличилось до 17 сообщил вице-премьер правительства Забайкальского края Михаил Чуркин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:45

2020-11-10T12:45

2020-11-10T12:45

забайкальский край

александр осипов

новости компаний - экономика

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ЧИТА, 10 ноя - РИА Новости. Количество резидентов территории опережающего развития "Забайкалье" увеличилось до 17 сообщил вице-премьер правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.Он добавил, что в планах вынести на рассмотрение наблюдательного совета ТОР "Забайкалье", который состоится 18 ноября, еще 14 проектов инвесторов."Без наблюдательного совета за ноябрь планируем подписать четыре соглашения. В частности, инвесторы предложили проекты по производству консервированного мяса в Агинском районе, проект по освоению Аргунского месторождения урана, строительству завода по переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива. Все они готовы к подписанию", - добавил вице-премьер.В пресс-службе напомнили, что резиденты ТОР могут воспользоваться кредитом на реализацию проекта и субсидией на подготовку документов, а также налоговыми льготами. В первые пять лет налог на землю составляет 0%, налог на имущество – 0%,страховые взносы – 7,6%, налог на прибыль – 0%-5%. Кроме того, резиденты получают административные преференции: сокращенные сроки проведения контрольных проверок, готовую инфраструктуру, земельный участок для реализации проекта, процедуру свободной таможенной зоны.Ранее участники заседания набсовета по ТОР под председательством губернатора Забайкальского края Александра Осипова поддержали проект создания промышленного парка "Кадалинский".

https://ria.ru/20201105/zabaykale-1583158457.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов, новости компаний - экономика