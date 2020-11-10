Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201110/yumor-1584021354.html
Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
Бывший участник Comedy Club Антон Лирник в интервью с певице Валерии на ютуб-канале "Между нами" ответил на вопрос о запрещенных темах на выступлениях. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T23:23
2020-11-10T23:23
культура
антон лирник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/49/1559174959_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_1d3389c90218e359365fc0b0ef899ec9.jpg
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Бывший участник Comedy Club Антон Лирник в интервью с певице Валерии на ютуб-канале "Между нами" ответил на вопрос о запрещенных темах на выступлениях.Лирник пояснил, что есть юмор, который оскорбителен для одной аудитории, но уместен для другой, поэтому для комика важно понимать, какие темы допустимы в конкретном случае."Анекдот, рассказанный в бане в мужской компании, возможно, может быть рассказан только в бане и только в мужской компании", — отметил юморист. Он добавил, что артист должен "фильтровать" юмор.
https://ria.ru/20201103/kvn-1582873031.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155917/49/1559174959_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_ec787aeb2f63572aeb3360629b1c043c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон лирник

Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток

23:23 10.11.2020
 
© Фото : Pixabay/ NikolayFrolochkinМикрофон
Микрофон - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : Pixabay/ NikolayFrolochkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Бывший участник Comedy Club Антон Лирник в интервью с певице Валерии на ютуб-канале "Между нами" ответил на вопрос о запрещенных темах на выступлениях.
"Есть шутки, которые нельзя произносить на определенную аудиторию", — сказал артист.
Лирник пояснил, что есть юмор, который оскорбителен для одной аудитории, но уместен для другой, поэтому для комика важно понимать, какие темы допустимы в конкретном случае.
"Анекдот, рассказанный в бане в мужской компании, возможно, может быть рассказан только в бане и только в мужской компании", — отметил юморист. Он добавил, что артист должен "фильтровать" юмор.
Премьера фильма Стрельцов - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 17:18
Ярмольник заявил о проблемах у КВН
 
КультураАнтон Лирник
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Испании в двух городах туристы смогут пользоваться аэротакси
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд предупредил россиян о холодах
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
Лента новостейМолния