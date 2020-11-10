https://ria.ru/20201110/yumor-1584021354.html

Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток

Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток

Бывший участник Comedy Club Антон Лирник в интервью с певице Валерии на ютуб-канале "Между нами" ответил на вопрос о запрещенных темах на выступлениях. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T23:23

2020-11-10T23:23

2020-11-10T23:23

культура

антон лирник

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Бывший участник Comedy Club Антон Лирник в интервью с певице Валерии на ютуб-канале "Между нами" ответил на вопрос о запрещенных темах на выступлениях.Лирник пояснил, что есть юмор, который оскорбителен для одной аудитории, но уместен для другой, поэтому для комика важно понимать, какие темы допустимы в конкретном случае."Анекдот, рассказанный в бане в мужской компании, возможно, может быть рассказан только в бане и только в мужской компании", — отметил юморист. Он добавил, что артист должен "фильтровать" юмор.

https://ria.ru/20201103/kvn-1582873031.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон лирник