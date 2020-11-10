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https://ria.ru/20201110/xor-1583943392.html
Сотрудники бывшего Vertu предложат кнопочный телефон за 300 тысяч рублей
Сотрудники бывшего Vertu предложат кнопочный телефон за 300 тысяч рублей
Компания Xor анонсировала выход своего мобильного телефона Titanium, который должен стать "новым Vertu". О необычном устройстве сообщает Engadget. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:16
2020-11-10T15:16
риа наука
мобильный телефон
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Компания Xor анонсировала выход своего мобильного телефона Titanium, который должен стать "новым Vertu". О необычном устройстве сообщает Engadget.Xor фирма на рынке молодая, но собравшая многих бывших сотрудников Vertu. Первенец компании Titanium буквально во всем отличается от современных телефонов — это кнопочное устройство, поддерживающее 3G и отправку SMS. Здесь нет ни сенсорного экрана, ни популярной ОС (в качестве платформы используется проприетарное ПО на базе Linux), ни работы с приложениями.Правда, Xor Titanium отличается специфическими функциями. Например, общение между владельцами аналогичных трубок по защищенной связи со сквозным шифрованием AES-256. Есть тут и функция дистанционного удаления всей информации в памяти. Наконец, "звонилка" получила датчик качества воздуха.Телефон, собираемый в Великобритании, поступит в ограниченную продажу в первом квартале 2021 года. Цена на Xor Titanium составит 3900 долларов (примерно 300 000 рублей по текущему курсу).
https://ria.ru/20170722/1498975326.html
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мобильный телефон, гаджеты, технологии

Сотрудники бывшего Vertu предложат кнопочный телефон за 300 тысяч рублей

15:16 10.11.2020
 
© XorXor Titanium
Xor Titanium - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Xor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Компания Xor анонсировала выход своего мобильного телефона Titanium, который должен стать "новым Vertu". О необычном устройстве сообщает Engadget.
Xor фирма на рынке молодая, но собравшая многих бывших сотрудников Vertu. Первенец компании Titanium буквально во всем отличается от современных телефонов — это кнопочное устройство, поддерживающее 3G и отправку SMS. Здесь нет ни сенсорного экрана, ни популярной ОС (в качестве платформы используется проприетарное ПО на базе Linux), ни работы с приложениями.
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Блеск и нищета Vertu: как разорился производитель супердорогих телефонов
Правда, Xor Titanium отличается специфическими функциями. Например, общение между владельцами аналогичных трубок по защищенной связи со сквозным шифрованием AES-256. Есть тут и функция дистанционного удаления всей информации в памяти. Наконец, "звонилка" получила датчик качества воздуха.
Телефон, собираемый в Великобритании, поступит в ограниченную продажу в первом квартале 2021 года. Цена на Xor Titanium составит 3900 долларов (примерно 300 000 рублей по текущему курсу).
 
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