https://ria.ru/20201110/xor-1583943392.html

Сотрудники бывшего Vertu предложат кнопочный телефон за 300 тысяч рублей

Сотрудники бывшего Vertu предложат кнопочный телефон за 300 тысяч рублей

Компания Xor анонсировала выход своего мобильного телефона Titanium, который должен стать "новым Vertu". О необычном устройстве сообщает Engadget. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:16

2020-11-10T15:16

2020-11-10T15:16

риа наука

мобильный телефон

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Компания Xor анонсировала выход своего мобильного телефона Titanium, который должен стать "новым Vertu". О необычном устройстве сообщает Engadget.Xor фирма на рынке молодая, но собравшая многих бывших сотрудников Vertu. Первенец компании Titanium буквально во всем отличается от современных телефонов — это кнопочное устройство, поддерживающее 3G и отправку SMS. Здесь нет ни сенсорного экрана, ни популярной ОС (в качестве платформы используется проприетарное ПО на базе Linux), ни работы с приложениями.Правда, Xor Titanium отличается специфическими функциями. Например, общение между владельцами аналогичных трубок по защищенной связи со сквозным шифрованием AES-256. Есть тут и функция дистанционного удаления всей информации в памяти. Наконец, "звонилка" получила датчик качества воздуха.Телефон, собираемый в Великобритании, поступит в ограниченную продажу в первом квартале 2021 года. Цена на Xor Titanium составит 3900 долларов (примерно 300 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20170722/1498975326.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобильный телефон, гаджеты, технологии