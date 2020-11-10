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РИА Наука
https://ria.ru/20201110/windows-1583908489.html
Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10
Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10
Компания Microsoft намерена без согласия пользователей обновить устаревшую версию ОС Windows 10. Об этом сообщает Windowslatest. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:54
2020-11-10T12:59
риа наука
windows
компьютерные технологии
microsoft corporation
технологии
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Компания Microsoft намерена без согласия пользователей обновить устаревшую версию ОС Windows 10. Об этом сообщает Windowslatest.Речь идет о сборке Windows 10 с кодовым номером 1903, которая вышла в мае 2019 года. Сейчас на ней работают до 20 процентов компьютеров с этой операционной системой, а окончание поддержки сборки заканчивается 5 декабря 2020 года.В Microsoft решили автоматически обновить компьютеры до версии 1909. Апдейта не получится избежать пользователям Windows 10 Home, а вот в Pro-версии службу обновления можно просто выключить. Компьютеры с Windows 10 Enterprise и Education будут поддерживаться еще два года.
https://ria.ru/20201023/windows-1581222082.html
РИА Новости
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windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии

Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10

12:54 10.11.2020 (обновлено: 12:59 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкОфис Microsoft на Манхэттене
Офис Microsoft на Манхэттене - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Компания Microsoft намерена без согласия пользователей обновить устаревшую версию ОС Windows 10. Об этом сообщает Windowslatest.
Речь идет о сборке Windows 10 с кодовым номером 1903, которая вышла в мае 2019 года. Сейчас на ней работают до 20 процентов компьютеров с этой операционной системой, а окончание поддержки сборки заканчивается 5 декабря 2020 года.
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 16:23РИА Наука
Стало известно, как изменится Windows 10 в 2021 году
В Microsoft решили автоматически обновить компьютеры до версии 1909. Апдейта не получится избежать пользователям Windows 10 Home, а вот в Pro-версии службу обновления можно просто выключить. Компьютеры с Windows 10 Enterprise и Education будут поддерживаться еще два года.
 
РИА НаукаWindowsкомпьютерные технологииMicrosoft CorporationТехнологии
 
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