https://ria.ru/20201110/windows-1583908489.html

Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10

Microsoft принудительно обновит компьютеры с Windows 10

Компания Microsoft намерена без согласия пользователей обновить устаревшую версию ОС Windows 10. Об этом сообщает Windowslatest. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:54

2020-11-10T12:54

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Компания Microsoft намерена без согласия пользователей обновить устаревшую версию ОС Windows 10. Об этом сообщает Windowslatest.Речь идет о сборке Windows 10 с кодовым номером 1903, которая вышла в мае 2019 года. Сейчас на ней работают до 20 процентов компьютеров с этой операционной системой, а окончание поддержки сборки заканчивается 5 декабря 2020 года.В Microsoft решили автоматически обновить компьютеры до версии 1909. Апдейта не получится избежать пользователям Windows 10 Home, а вот в Pro-версии службу обновления можно просто выключить. Компьютеры с Windows 10 Enterprise и Education будут поддерживаться еще два года.

https://ria.ru/20201023/windows-1581222082.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

windows, компьютерные технологии, microsoft corporation, технологии