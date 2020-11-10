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Штаб Трампа подал иск в Пенсильвании по итогам выборов

Штаб Трампа подал иск в Пенсильвании по итогам выборов

Штаб действующего президента США Дональда Трампа заявил, что подал иск в штате Пенсильвания, в котором утверждается о незаконной системе голосования по почте. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:36

2020-11-10T02:36

2020-11-10T02:36

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа заявил, что подал иск в штате Пенсильвания, в котором утверждается о незаконной системе голосования по почте.Иск был подан против госсекретаря штата Кэти Буквар. Комментария от нее офиса пока не последовало.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

пенсильвания

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире