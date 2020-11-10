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Штаб Трампа подал иск в Пенсильвании по итогам выборов
Штаб Трампа подал иск в Пенсильвании по итогам выборов
Штаб действующего президента США Дональда Трампа заявил, что подал иск в штате Пенсильвания, в котором утверждается о незаконной системе голосования по почте. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T02:36
2020-11-10T02:36
2020-11-10T02:36
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Штаб действующего президента США Дональда Трампа заявил, что подал иск в штате Пенсильвания, в котором утверждается о незаконной системе голосования по почте.Иск был подан против госсекретаря штата Кэти Буквар. Комментария от нее офиса пока не последовало.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире