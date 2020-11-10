Юрист штаба Трампа заявил о продолжении подсчета голосов на выборах
© РИА Новости / Дмитрий ПаршинДевушка на одной из улиц в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Подсчет голосов в США еще продолжается, выборы не завершены, заявил юрист штаба президента США Дональда Трампа Мэтт Морган.
"Выборы еще не завершены. Подсчет и сбор бюллетеней продолжается по всей стране", - заявил он на пресс-конференции.
Он также сообщил, что штаб Трампа подал иск в Пенсильвании и отметил, что это первый шаг в процессе.
"Мы вправе изучить нарушения, мы вправе наблюдать за подсчетом голосов. Мы считаем, что этот иск приблизит нас на один шаг к преодолению разрыва в разнице голосов в Пенсильвании", - добавил он.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани также подчеркнула, что республиканцы хотят честного и справедливого подсчета голосов, "максимальной прозрачности".
"Мы хотим, чтобы каждый законный голос был учтен, а каждый незаконный - не засчитан", - сказал она.