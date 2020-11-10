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Юрист штаба Трампа заявил о продолжении подсчета голосов на выборах

Юрист штаба Трампа заявил о продолжении подсчета голосов на выборах

Подсчет голосов в США еще продолжается, выборы не завершены, заявил юрист штаба президента США Дональда Трампа Мэтт Морган. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T01:32

2020-11-10T01:32

2020-11-10T01:32

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Подсчет голосов в США еще продолжается, выборы не завершены, заявил юрист штаба президента США Дональда Трампа Мэтт Морган."Выборы еще не завершены. Подсчет и сбор бюллетеней продолжается по всей стране", - заявил он на пресс-конференции.Он также сообщил, что штаб Трампа подал иск в Пенсильвании и отметил, что это первый шаг в процессе.В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани также подчеркнула, что республиканцы хотят честного и справедливого подсчета голосов, "максимальной прозрачности"."Мы хотим, чтобы каждый законный голос был учтен, а каждый незаконный - не засчитан", - сказал она.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире