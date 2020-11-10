Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/vybory-1583846827.html
Юрист штаба Трампа заявил о продолжении подсчета голосов на выборах
Юрист штаба Трампа заявил о продолжении подсчета голосов на выборах
Подсчет голосов в США еще продолжается, выборы не завершены, заявил юрист штаба президента США Дональда Трампа Мэтт Морган. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:32
2020-11-10T01:32
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583589780_0:0:2883:1623_1400x0_80_0_0_340cbcd48f6f56632807bbdb188be46d.jpg
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Подсчет голосов в США еще продолжается, выборы не завершены, заявил юрист штаба президента США Дональда Трампа Мэтт Морган."Выборы еще не завершены. Подсчет и сбор бюллетеней продолжается по всей стране", - заявил он на пресс-конференции.Он также сообщил, что штаб Трампа подал иск в Пенсильвании и отметил, что это первый шаг в процессе.В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани также подчеркнула, что республиканцы хотят честного и справедливого подсчета голосов, "максимальной прозрачности"."Мы хотим, чтобы каждый законный голос был учтен, а каждый незаконный - не засчитан", - сказал она.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/08/1583589780_154:0:2883:2047_1400x0_80_0_0_e4135e4147577d03fc3597adff2b64fa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, в мире

Юрист штаба Трампа заявил о продолжении подсчета голосов на выборах

01:32 10.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий ПаршинДевушка на одной из улиц в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена
Девушка на одной из улиц в Нью-Йорке после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Подсчет голосов в США еще продолжается, выборы не завершены, заявил юрист штаба президента США Дональда Трампа Мэтт Морган.
"Выборы еще не завершены. Подсчет и сбор бюллетеней продолжается по всей стране", - заявил он на пресс-конференции.
Он также сообщил, что штаб Трампа подал иск в Пенсильвании и отметил, что это первый шаг в процессе.
"Мы вправе изучить нарушения, мы вправе наблюдать за подсчетом голосов. Мы считаем, что этот иск приблизит нас на один шаг к преодолению разрыва в разнице голосов в Пенсильвании", - добавил он.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани также подчеркнула, что республиканцы хотят честного и справедливого подсчета голосов, "максимальной прозрачности".
"Мы хотим, чтобы каждый законный голос был учтен, а каждый незаконный - не засчитан", - сказал она.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Ситуация в ЕреванеБеспорядки в Ереване. Онлайн-репортаж02:23
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
08:22"Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина
08:17В Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно"
08:14Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране
08:12Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19
08:11ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
08:02Минобороны Армении заявило, что надо остановить кровопролитие в Карабахе
07:57В Крыму заявили о прорыве международной блокады
07:54Найдены останки самых древних близнецов
07:43Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИ
07:18В Хабаровске задержали постояльца гостиницы, расстрелявшего телевизор
07:12Российские миротворцы вылетели в Карабах
06:59Пашинян заявил, что находится в Армении
06:47Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиционных партий
06:19О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан
06:17Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье
06:04Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду
05:56Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху
05:51На месте пожара в неэксплуатируемом здании в Казани нашли пять тел
05:49Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 регионах
Лента новостейМолния