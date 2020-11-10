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В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
Представитель избиркома Джорджии Габриэль Стерлинг заявил в понедельник об отсутствии широкомасштабных фальсификаций на выборах в штате, сообщает NBC News. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T00:44
2020-11-10T00:44
2020-11-10T00:44
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сша
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ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Представитель избиркома Джорджии Габриэль Стерлинг заявил в понедельник об отсутствии широкомасштабных фальсификаций на выборах в штате, сообщает NBC News.По словам Стерлинга, переход штата от республиканцев к демократам было частью общей тенденции на выборах. Также он уточнил, что преимущество Байдена над Трампом составляло всего лишь чуть больше 10 тысяч голосов.Он также подчеркнул, что результатам голосования из Джорджии можно доверять, заявления же об обратном не заслуживают доверия.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире