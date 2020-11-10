https://ria.ru/20201110/vybory-1583844756.html

В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате

В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате

Представитель избиркома Джорджии Габриэль Стерлинг заявил в понедельник об отсутствии широкомасштабных фальсификаций на выборах в штате, сообщает NBC News. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T00:44

2020-11-10T00:44

2020-11-10T00:44

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583437811_0:294:3070:2021_1400x0_80_0_0_0911e7c76cccabfb417580ccf5213402.jpg

ВАШИНГТОН, 10 ноя - РИА Новости. Представитель избиркома Джорджии Габриэль Стерлинг заявил в понедельник об отсутствии широкомасштабных фальсификаций на выборах в штате, сообщает NBC News.По словам Стерлинга, переход штата от республиканцев к демократам было частью общей тенденции на выборах. Также он уточнил, что преимущество Байдена над Трампом составляло всего лишь чуть больше 10 тысяч голосов.Он также подчеркнул, что результатам голосования из Джорджии можно доверять, заявления же об обратном не заслуживают доверия.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

джорджия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире