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В Москве за девять месяцев собрали более 600 тонн вторсырья
В Москве за девять месяцев собрали более 600 тонн вторсырья
Свыше 600 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве за девять месяцев в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам во вторник... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:31
2020-11-10T08:31
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Свыше 600 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве за девять месяцев в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков."За девять месяцев при сортировке было выделено и направлено на переработку более 600 тысяч тонн вторсырья, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна", - рассказал Бирюков.Заммэра напомнил, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией."Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система. Все просто: синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые - для пищевых и загрязненных отходов. Увеличение объемов собранного вторсырья - это первый и очень хороший результат проводимой работы, он свидетельствует о том, что москвичам интересна программа раздельного сбора мусора, они готовы активно участвовать в ее реализации", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тысяч тонн, но при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти."Чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья, которое отправится на переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, будет сокращаться. Это, безусловно, окажет позитивное влияние на экологическую обстановку", - ответил заммэра.
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петр бирюков, москва, общество

В Москве за девять месяцев собрали более 600 тонн вторсырья

08:31 10.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВывоз мусора в Москве
Вывоз мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Свыше 600 тысяч тонн вторсырья для переработки собрали в Москве за девять месяцев в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков.
"За девять месяцев при сортировке было выделено и направлено на переработку более 600 тысяч тонн вторсырья, это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами эффективна", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Для ее реализации во дворах и около объектов социальной сферы были оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, где установлено 60 тысяч брендированных контейнеров. На них нанесены поясняющие пиктограммы, сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией.
"Главная задача, которую мы поставили на первом этапе, сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому была выбрана простая двухконтейнерная система. Все просто: синие контейнеры предназначены для вторсырья, серые - для пищевых и загрязненных отходов. Увеличение объемов собранного вторсырья - это первый и очень хороший результат проводимой работы, он свидетельствует о том, что москвичам интересна программа раздельного сбора мусора, они готовы активно участвовать в ее реализации", - подчеркнул Бирюков.
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня, 10:14Инфографика
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что к концу 2020 года объем выделяемого на сортировках вторсырья в Москве может составить более 800 тысяч тонн, но при условии, что чистота накапливаемых в синих контейнерах компонентов будет и дальше расти.
"Чем больше людей полностью перейдет на раздельный сбор, тем больше будет вторсырья, которое отправится на переработку, а объем бытовых отходов, предназначенных для захоронения на полигонах, будет сокращаться. Это, безусловно, окажет позитивное влияние на экологическую обстановку", - ответил заммэра.
 
Петр БирюковМоскваОбщество
 
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