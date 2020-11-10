https://ria.ru/20201110/vspyshka-1583933199.html

Иммунолог предсказала следующую вспышку коронавируса в России

Иммунолог предсказала следующую вспышку коронавируса в России

Нового подъема заболеваемости COVID-19 в России следует ожидать весной 2021 года, считает иммунолог Ирина Ярцева. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:45

2020-11-10T14:45

2020-11-10T15:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ирина ярцева

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нового подъема заболеваемости COVID-19 в России следует ожидать весной 2021 года, считает иммунолог Ирина Ярцева.Врач также призвала беречь себя людям из группы риска — пожилым и имеющим хронические заболевания. Ярцева посоветовала им контролировать состояние здоровья и компенсировать патологии приемами необходимых лекарств.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявлено 20 977 новых случаев инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/emergency-1583757316.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ирина ярцева, здоровье - общество, общество