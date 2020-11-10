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Иммунолог предсказала следующую вспышку коронавируса в России
Иммунолог предсказала следующую вспышку коронавируса в России
Нового подъема заболеваемости COVID-19 в России следует ожидать весной 2021 года, считает иммунолог Ирина Ярцева. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:45
2020-11-10T15:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ирина ярцева
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нового подъема заболеваемости COVID-19 в России следует ожидать весной 2021 года, считает иммунолог Ирина Ярцева.Врач также призвала беречь себя людям из группы риска — пожилым и имеющим хронические заболевания. Ярцева посоветовала им контролировать состояние здоровья и компенсировать патологии приемами необходимых лекарств.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявлено 20 977 новых случаев инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/emergency-1583757316.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ирина ярцева, здоровье - общество, общество

Иммунолог предсказала следующую вспышку коронавируса в России

14:45 10.11.2020 (обновлено: 15:49 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники ковид-госпиталя в Белгородской области
Медицинские работники ковид-госпиталя в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Нового подъема заболеваемости COVID-19 в России следует ожидать весной 2021 года, считает иммунолог Ирина Ярцева.

"Обычно волны ОРВИ бывают осенние и ранневесенние, это октябрь и ноябрь осенью и март весной", — сказала она в эфире НСН.

Врач также призвала беречь себя людям из группы риска — пожилым и имеющим хронические заболевания. Ярцева посоветовала им контролировать состояние здоровья и компенсировать патологии приемами необходимых лекарств.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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