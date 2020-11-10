https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583969222.html
Россия не будет втягиваться в изматывающую гонку вооружений, заявил Путин
Россия не будет втягиваться в изматывающую гонку вооружений, заявил Путин
Россия не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружений, такой необходимости нет, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:58
2020-11-10T16:58
2020-11-10T17:12
безопасность
россия
владимир путин
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия не намерена втягиваться в изматывающую гонку вооружений, такой необходимости нет, заявил президент России Владимир Путин."Используя интеллектуальный потенциал, наши научные школы, заделы, необходимую инфраструктуру, мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений. Мы не будем этого делать. И необходимости у нас такой сегодня нет", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583966344.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, в мире