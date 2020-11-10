Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201110/vnukovskiy-manyak-1583810551.html
Синяя роза: как действовал один из самых молодых и жестоких маньяков СССР
Синяя роза: как действовал один из самых молодых и жестоких маньяков СССР
Схожий почерк, близость правительственного аэропорта и множество вопросов, ответить на которые удалось лишь после нескольких месяцев монотонной и кропотливой... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:00
2020-11-10T08:00
олег раевский
московский уголовный розыск
генеральная прокуратура рф
москва
саранск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583781412_0:7:825:471_1400x0_80_0_0_a3f190c9f225758cd2c501449962f180.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Схожий почерк, близость правительственного аэропорта и множество вопросов, ответить на которые удалось лишь после нескольких месяцев монотонной и кропотливой работы оперативников, — в День сотрудников органов внутренних дел РИА Новости рассказывает, как ловили "внуковского маньяка" Юрия Раевского. Приветливый брюнетВ августе 1971-го в лесополосе возле аэропорта Внуково грибник наткнулся на тело девушки. Ее изнасиловали и задушили. Документов у погибшей при себе не было, но близость воздушной гавани навела оперативников на мысль, что концы надо искать именно там.Они не ошиблись. Сотрудники аэропорта вспомнили: накануне одна из пассажирок стыковочного рейса не явилась на посадку, а до этого возле нее весь день крутился черноволосый молодой человек. Девушка в итоге ушла вместе с ним и не вернулась. Спустя две недели история повторилась — в той же лесополосе, всего в нескольких сотнях метрах от взлетки, грибники нашли убитую женщину. На этот раз жертвой неизвестного маньяка стала супруга военного, летевшая к мужу в ГДР. Убийцу не остановило даже то, что она была на пятом месяце беременности. Расправившись с ней, он прихватил с собой весь ее багаж. Эти два преступления были похожими: знакомство в терминале, прогулка, изнасилование и убийство. Расследование взяли на особый контроль в Генпрокуратуре СССР, а на поиски маньяка бросили лучших сотрудников МУРа. "Практически никакой информации о подозреваемом на тот момент не имелось, — вспоминает в беседе с РИА Новости бывший первый замначальника Московского уголовного розыска, полковник милиции в отставке Богдан Рудык. — Все описания были крайне смутными". Живая приманкаОперативники поняли, что маньяка особенно привлекают девушки, оказавшиеся в столице проездом. Ловить его решили "на живца". Сотрудницы милиции в штатском гуляли по аэропортам и окрестностям, пытаясь привлечь внимание преступника, а их коллеги тем временем вели скрытое наблюдение. Милиционеры не знали, что, почуяв опасность, убийца покинул район аэропорта и перебрался ближе к центру города. Очередное нападение он совершил спустя две недели недалеко от станции метро "Динамо" — изуродованный труп девушки обнаружили дети, игравшие на стройке. На этот раз оперативникам повезло. Один из свидетелей видел, как из недостроенного здания вышел молодой человек, на ходу надевающий футболку. На пояснице у него отчетливо виднелась тюремная татуировка — синяя роза.Оперативники и так предполагали, что убийства совершал ранее судимый, но поиск по картотеке, помимо огромных объемов данных, осложнялся еще и тем, что на местах преступлений не нашли ни одного отпечатка пальцев. Вскоре с муровцами связались коллеги из Саранска. Они сообщили, что похожее нападение произошло в их городе несколько месяцев назад. Девушка, с которой маньяк познакомился на железнодорожном вокзале, получила серьезные травмы — преступник облил ей лицо лаком для ногтей и поджег, но выжила. Она описала внешность насильника и вспомнила, что он представился Юрием. Фоторобот подозреваемого, а также снимки ценностей, похищенных у убитых, разослали во все отделения милиции Советского Союза. Оперативники не знали, что еще раньше в литовском городе Клайпеда по тому же сценарию была убита молодая девушка, приехавшая в Литву из Москвы на археологические раскопки. "Тогда были свидетели, которые видели темноволосого молодого человека, — рассказывает Рудык. — Он так торопился, что обронил паспорт. Один из прохожих поднял документ, догнал владельца и вернул ему, перед этим заглянув внутрь. Запомнил имя и фамилию — Юрий Раевский. Хотя мы просили всех коллег сообщить нам о похожих эпизодах, об этом случае узнали лишь после ареста маньяка". Слепая местьРаевский родился в 1952-м в Пензе, рос в обычной советской семье. Учился лучше всех в классе и подавал большие надежды, но в 16 лет попытался изнасиловать знакомую. Девушка написала заявление, Раевского на несколько лет отправили в колонию. Перед этим он успел спрятать паспорт, заявив о его утере.Отсидев несколько лет, Раевский бежал из колонии, забрал из тайника паспорт и стал колесить с ним по стране. Все это время числился во всесоюзном розыске. После Литвы отправился в Минводы, потом в Москву и затем на Украину.В конце октября в МУР позвонили коллеги из Харькова. Они задержали на вокзале подозрительного молодого человека, пытающегося продать золотые украшения и женское пальто. В милиции он предъявил паспорт, вел себя очень уверенно, утверждал, что драгоценности купил "у барыги". Это были вещи одной из убитых в Москве девушек, но харьковские милиционеры об этом не подозревали. Они едва не отпустили спешившего на поезд Раевского. Однако на всякий случай решили "пробить" его по базе — и увидели, что он в розыске за побег. Вскоре в Харьков отправилась группа оперативников МУРа, а также супруг одной из убитых. Он опознал вещи, и Раевского доставили в столицу. "Его поведение сразу изменилось, — отмечает Рудык. — Преступник был смелым и решительным лишь со слабым полом, а с нами держался как забитый ребенок. Когда у Раевского брали кровь для анализа, от испуга он упал и потерял сознание. По сути, он был трусом". Несмотря на это, маньяк обладал своеобразной харизмой и легко входил в доверие к людям. Он спокойно заводил знакомство с привлекательными девушками, и те, словно под гипнозом, шли навстречу смерти. По крупицам следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих участие Раевского в нескольких убийствах, покушениях на убийство и грабежах. Его приговорили к высшей мере — смертной казни. Из СИЗО маньяк писал руководству страны письма с просьбами о помиловании, но все они остались без ответа. Зимой 1973-го 21-летнего Раевского расстреляли.
https://ria.ru/20181210/1547629713.html
https://ria.ru/20200221/1565021852.html
https://ria.ru/20180516/1520628935.html
https://ria.ru/20190725/1556844271.html
москва
саранск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583781412_97:0:725:471_1400x0_80_0_0_e8581fffe2f0276b70d6dc34843bc63d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег раевский, московский уголовный розыск, генеральная прокуратура рф, москва, саранск, происшествия

Синяя роза: как действовал один из самых молодых и жестоких маньяков СССР

08:00 10.11.2020
 
© Фото : из материалов уголовного делаЮрий Раевский
Юрий Раевский - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : из материалов уголовного дела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Схожий почерк, близость правительственного аэропорта и множество вопросов, ответить на которые удалось лишь после нескольких месяцев монотонной и кропотливой работы оперативников, — в День сотрудников органов внутренних дел РИА Новости рассказывает, как ловили "внуковского маньяка" Юрия Раевского.

Приветливый брюнет

В августе 1971-го в лесополосе возле аэропорта Внуково грибник наткнулся на тело девушки. Ее изнасиловали и задушили. Документов у погибшей при себе не было, но близость воздушной гавани навела оперативников на мысль, что концы надо искать именно там.
Они не ошиблись. Сотрудники аэропорта вспомнили: накануне одна из пассажирок стыковочного рейса не явилась на посадку, а до этого возле нее весь день крутился черноволосый молодой человек. Девушка в итоге ушла вместе с ним и не вернулась.
Попков показывает, как зарезал одну из девушек - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
10 декабря 2018, 08:00
Забирая жизни. История самого страшного маньяка России Михаила Попкова
Спустя две недели история повторилась — в той же лесополосе, всего в нескольких сотнях метрах от взлетки, грибники нашли убитую женщину. На этот раз жертвой неизвестного маньяка стала супруга военного, летевшая к мужу в ГДР. Убийцу не остановило даже то, что она была на пятом месяце беременности. Расправившись с ней, он прихватил с собой весь ее багаж.
Эти два преступления были похожими: знакомство в терминале, прогулка, изнасилование и убийство. Расследование взяли на особый контроль в Генпрокуратуре СССР, а на поиски маньяка бросили лучших сотрудников МУРа.
"Практически никакой информации о подозреваемом на тот момент не имелось, — вспоминает в беседе с РИА Новости бывший первый замначальника Московского уголовного розыска, полковник милиции в отставке Богдан Рудык. — Все описания были крайне смутными".

Живая приманка

Оперативники поняли, что маньяка особенно привлекают девушки, оказавшиеся в столице проездом. Ловить его решили "на живца". Сотрудницы милиции в штатском гуляли по аэропортам и окрестностям, пытаясь привлечь внимание преступника, а их коллеги тем временем вели скрытое наблюдение. Милиционеры не знали, что, почуяв опасность, убийца покинул район аэропорта и перебрался ближе к центру города.
Обвиняемый в совершении сексуальных преступлений в отношении женщин и их убийствах Давид Сарабашян во время следственного эксперимента - РИА Новости, 1920, 21.02.2020
21 февраля, 08:00
Дело "солдата-душителя": ростовчанин 18 лет насиловал и убивал девушек
Очередное нападение он совершил спустя две недели недалеко от станции метро "Динамо" — изуродованный труп девушки обнаружили дети, игравшие на стройке. На этот раз оперативникам повезло. Один из свидетелей видел, как из недостроенного здания вышел молодой человек, на ходу надевающий футболку. На пояснице у него отчетливо виднелась тюремная татуировка — синяя роза.
Оперативники и так предполагали, что убийства совершал ранее судимый, но поиск по картотеке, помимо огромных объемов данных, осложнялся еще и тем, что на местах преступлений не нашли ни одного отпечатка пальцев.
Вскоре с муровцами связались коллеги из Саранска. Они сообщили, что похожее нападение произошло в их городе несколько месяцев назад. Девушка, с которой маньяк познакомился на железнодорожном вокзале, получила серьезные травмы — преступник облил ей лицо лаком для ногтей и поджег, но выжила. Она описала внешность насильника и вспомнила, что он представился Юрием.
Фоторобот подозреваемого, а также снимки ценностей, похищенных у убитых, разослали во все отделения милиции Советского Союза. Оперативники не знали, что еще раньше в литовском городе Клайпеда по тому же сценарию была убита молодая девушка, приехавшая в Литву из Москвы на археологические раскопки.
Таксист Дмитрий Лебедь - РИА Новости, 1920, 16.05.2018
16 мая 2018, 08:00
Черный Лебедь: почему маньяка-таксиста не могли поймать пять лет
"Тогда были свидетели, которые видели темноволосого молодого человека, — рассказывает Рудык. — Он так торопился, что обронил паспорт. Один из прохожих поднял документ, догнал владельца и вернул ему, перед этим заглянув внутрь. Запомнил имя и фамилию — Юрий Раевский. Хотя мы просили всех коллег сообщить нам о похожих эпизодах, об этом случае узнали лишь после ареста маньяка".

Слепая месть

Раевский родился в 1952-м в Пензе, рос в обычной советской семье. Учился лучше всех в классе и подавал большие надежды, но в 16 лет попытался изнасиловать знакомую. Девушка написала заявление, Раевского на несколько лет отправили в колонию. Перед этим он успел спрятать паспорт, заявив о его утере.
Отсидев несколько лет, Раевский бежал из колонии, забрал из тайника паспорт и стал колесить с ним по стране. Все это время числился во всесоюзном розыске. После Литвы отправился в Минводы, потом в Москву и затем на Украину.
© Фото : из материалов уголовного делаЮрий Раевский
Юрий Раевский - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : из материалов уголовного дела
Юрий Раевский
В конце октября в МУР позвонили коллеги из Харькова. Они задержали на вокзале подозрительного молодого человека, пытающегося продать золотые украшения и женское пальто. В милиции он предъявил паспорт, вел себя очень уверенно, утверждал, что драгоценности купил "у барыги". Это были вещи одной из убитых в Москве девушек, но харьковские милиционеры об этом не подозревали.
Они едва не отпустили спешившего на поезд Раевского. Однако на всякий случай решили "пробить" его по базе — и увидели, что он в розыске за побег. Вскоре в Харьков отправилась группа оперативников МУРа, а также супруг одной из убитых. Он опознал вещи, и Раевского доставили в столицу.
"Его поведение сразу изменилось, — отмечает Рудык. — Преступник был смелым и решительным лишь со слабым полом, а с нами держался как забитый ребенок. Когда у Раевского брали кровь для анализа, от испуга он упал и потерял сознание. По сути, он был трусом".
Несмотря на это, маньяк обладал своеобразной харизмой и легко входил в доверие к людям. Он спокойно заводил знакомство с привлекательными девушками, и те, словно под гипнозом, шли навстречу смерти.
Олег Заикин - РИА Новости, 1920, 25.07.2019
25 июля 2019, 08:00
Доставщик смерти. История маньяка, убивавшего по всей России
По крупицам следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих участие Раевского в нескольких убийствах, покушениях на убийство и грабежах. Его приговорили к высшей мере — смертной казни. Из СИЗО маньяк писал руководству страны письма с просьбами о помиловании, но все они остались без ответа. Зимой 1973-го 21-летнего Раевского расстреляли.
 
Олег РаевскийМосковский уголовный розыскГенеральная прокуратура РФМоскваСаранскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Ситуация в ЕреванеБеспорядки в Ереване. Онлайн-репортаж02:23
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
08:22"Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина
08:17В Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно"
08:14Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране
08:12Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19
08:11ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
08:02Минобороны Армении заявило, что надо остановить кровопролитие в Карабахе
07:57В Крыму заявили о прорыве международной блокады
07:54Найдены останки самых древних близнецов
07:43Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИ
07:18В Хабаровске задержали постояльца гостиницы, расстрелявшего телевизор
07:12Российские миротворцы вылетели в Карабах
06:59Пашинян заявил, что находится в Армении
06:47Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиционных партий
06:19О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан
06:17Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье
06:04Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду
05:56Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху
05:51На месте пожара в неэксплуатируемом здании в Казани нашли пять тел
05:49Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 регионах
Лента новостейМолния