https://ria.ru/20201110/vnukovskiy-manyak-1583810551.html

Синяя роза: как действовал один из самых молодых и жестоких маньяков СССР

Синяя роза: как действовал один из самых молодых и жестоких маньяков СССР

Схожий почерк, близость правительственного аэропорта и множество вопросов, ответить на которые удалось лишь после нескольких месяцев монотонной и кропотливой... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

2020-11-10T08:00

олег раевский

московский уголовный розыск

генеральная прокуратура рф

москва

саранск

происшествия

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Схожий почерк, близость правительственного аэропорта и множество вопросов, ответить на которые удалось лишь после нескольких месяцев монотонной и кропотливой работы оперативников, — в День сотрудников органов внутренних дел РИА Новости рассказывает, как ловили "внуковского маньяка" Юрия Раевского. Приветливый брюнетВ августе 1971-го в лесополосе возле аэропорта Внуково грибник наткнулся на тело девушки. Ее изнасиловали и задушили. Документов у погибшей при себе не было, но близость воздушной гавани навела оперативников на мысль, что концы надо искать именно там.Они не ошиблись. Сотрудники аэропорта вспомнили: накануне одна из пассажирок стыковочного рейса не явилась на посадку, а до этого возле нее весь день крутился черноволосый молодой человек. Девушка в итоге ушла вместе с ним и не вернулась. Спустя две недели история повторилась — в той же лесополосе, всего в нескольких сотнях метрах от взлетки, грибники нашли убитую женщину. На этот раз жертвой неизвестного маньяка стала супруга военного, летевшая к мужу в ГДР. Убийцу не остановило даже то, что она была на пятом месяце беременности. Расправившись с ней, он прихватил с собой весь ее багаж. Эти два преступления были похожими: знакомство в терминале, прогулка, изнасилование и убийство. Расследование взяли на особый контроль в Генпрокуратуре СССР, а на поиски маньяка бросили лучших сотрудников МУРа. "Практически никакой информации о подозреваемом на тот момент не имелось, — вспоминает в беседе с РИА Новости бывший первый замначальника Московского уголовного розыска, полковник милиции в отставке Богдан Рудык. — Все описания были крайне смутными". Живая приманкаОперативники поняли, что маньяка особенно привлекают девушки, оказавшиеся в столице проездом. Ловить его решили "на живца". Сотрудницы милиции в штатском гуляли по аэропортам и окрестностям, пытаясь привлечь внимание преступника, а их коллеги тем временем вели скрытое наблюдение. Милиционеры не знали, что, почуяв опасность, убийца покинул район аэропорта и перебрался ближе к центру города. Очередное нападение он совершил спустя две недели недалеко от станции метро "Динамо" — изуродованный труп девушки обнаружили дети, игравшие на стройке. На этот раз оперативникам повезло. Один из свидетелей видел, как из недостроенного здания вышел молодой человек, на ходу надевающий футболку. На пояснице у него отчетливо виднелась тюремная татуировка — синяя роза.Оперативники и так предполагали, что убийства совершал ранее судимый, но поиск по картотеке, помимо огромных объемов данных, осложнялся еще и тем, что на местах преступлений не нашли ни одного отпечатка пальцев. Вскоре с муровцами связались коллеги из Саранска. Они сообщили, что похожее нападение произошло в их городе несколько месяцев назад. Девушка, с которой маньяк познакомился на железнодорожном вокзале, получила серьезные травмы — преступник облил ей лицо лаком для ногтей и поджег, но выжила. Она описала внешность насильника и вспомнила, что он представился Юрием. Фоторобот подозреваемого, а также снимки ценностей, похищенных у убитых, разослали во все отделения милиции Советского Союза. Оперативники не знали, что еще раньше в литовском городе Клайпеда по тому же сценарию была убита молодая девушка, приехавшая в Литву из Москвы на археологические раскопки. "Тогда были свидетели, которые видели темноволосого молодого человека, — рассказывает Рудык. — Он так торопился, что обронил паспорт. Один из прохожих поднял документ, догнал владельца и вернул ему, перед этим заглянув внутрь. Запомнил имя и фамилию — Юрий Раевский. Хотя мы просили всех коллег сообщить нам о похожих эпизодах, об этом случае узнали лишь после ареста маньяка". Слепая местьРаевский родился в 1952-м в Пензе, рос в обычной советской семье. Учился лучше всех в классе и подавал большие надежды, но в 16 лет попытался изнасиловать знакомую. Девушка написала заявление, Раевского на несколько лет отправили в колонию. Перед этим он успел спрятать паспорт, заявив о его утере.Отсидев несколько лет, Раевский бежал из колонии, забрал из тайника паспорт и стал колесить с ним по стране. Все это время числился во всесоюзном розыске. После Литвы отправился в Минводы, потом в Москву и затем на Украину.В конце октября в МУР позвонили коллеги из Харькова. Они задержали на вокзале подозрительного молодого человека, пытающегося продать золотые украшения и женское пальто. В милиции он предъявил паспорт, вел себя очень уверенно, утверждал, что драгоценности купил "у барыги". Это были вещи одной из убитых в Москве девушек, но харьковские милиционеры об этом не подозревали. Они едва не отпустили спешившего на поезд Раевского. Однако на всякий случай решили "пробить" его по базе — и увидели, что он в розыске за побег. Вскоре в Харьков отправилась группа оперативников МУРа, а также супруг одной из убитых. Он опознал вещи, и Раевского доставили в столицу. "Его поведение сразу изменилось, — отмечает Рудык. — Преступник был смелым и решительным лишь со слабым полом, а с нами держался как забитый ребенок. Когда у Раевского брали кровь для анализа, от испуга он упал и потерял сознание. По сути, он был трусом". Несмотря на это, маньяк обладал своеобразной харизмой и легко входил в доверие к людям. Он спокойно заводил знакомство с привлекательными девушками, и те, словно под гипнозом, шли навстречу смерти. По крупицам следователи собрали достаточно доказательств, подтверждающих участие Раевского в нескольких убийствах, покушениях на убийство и грабежах. Его приговорили к высшей мере — смертной казни. Из СИЗО маньяк писал руководству страны письма с просьбами о помиловании, но все они остались без ответа. Зимой 1973-го 21-летнего Раевского расстреляли.

https://ria.ru/20181210/1547629713.html

https://ria.ru/20200221/1565021852.html

https://ria.ru/20180516/1520628935.html

https://ria.ru/20190725/1556844271.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег раевский, московский уголовный розыск, генеральная прокуратура рф, москва, саранск, происшествия