https://ria.ru/20201110/vertolet-1583989444.html
Алиев заверил Путина, что сбившие вертолет военные будут наказаны
Алиев заверил Путина, что сбившие вертолет военные будут наказаны
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Азербайджана заверил его в том, что будет проведено тщательное расследование по сбитому российскому вертолету и... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:35
2020-11-10T18:35
2020-11-10T20:05
крушение российского вертолета в армении
ми-24
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Азербайджана заверил его в том, что будет проведено тщательное расследование по сбитому российскому вертолету и виновные будут наказаны."Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет произведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будут наказаны", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.Накануне Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан вскоре признал, что случайно сбил российский вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить России компенсации.
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета
Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память погибших российских летчиков - членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном.
2020-11-10T18:35
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PT1M07S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, крушение российского вертолета в армении, ми-24, владимир путин, азербайджан, армения, в мире