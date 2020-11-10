https://ria.ru/20201110/vertolet-1583989444.html

Алиев заверил Путина, что сбившие вертолет военные будут наказаны

Алиев заверил Путина, что сбившие вертолет военные будут наказаны

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Азербайджана заверил его в том, что будет проведено тщательное расследование по сбитому российскому вертолету и... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:35

2020-11-10T18:35

2020-11-10T20:05

крушение российского вертолета в армении

ми-24

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583866466_0:58:530:356_1400x0_80_0_0_c7d85b54832116afd12ce6bcd7421466.jpg

СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Азербайджана заверил его в том, что будет проведено тщательное расследование по сбитому российскому вертолету и виновные будут наказаны."Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет произведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будут наказаны", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.Накануне Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан вскоре признал, что случайно сбил российский вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить России компенсации.

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память погибших российских летчиков - членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном. 2020-11-10T18:35 true PT1M07S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, крушение российского вертолета в армении, ми-24, владимир путин, азербайджан, армения, в мире