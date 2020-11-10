Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201110/vertolet-1583989444.html
Алиев заверил Путина, что сбившие вертолет военные будут наказаны
Алиев заверил Путина, что сбившие вертолет военные будут наказаны
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Азербайджана заверил его в том, что будет проведено тщательное расследование по сбитому российскому вертолету и... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:35
2020-11-10T20:05
крушение российского вертолета в армении
ми-24
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583866466_0:58:530:356_1400x0_80_0_0_c7d85b54832116afd12ce6bcd7421466.jpg
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Азербайджана заверил его в том, что будет проведено тщательное расследование по сбитому российскому вертолету и виновные будут наказаны."Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет произведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будут наказаны", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.Накануне Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан вскоре признал, что случайно сбил российский вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить России компенсации.
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета
Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память погибших российских летчиков - членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном.
2020-11-10T18:35
true
PT1M07S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583866466_55:0:530:356_1400x0_80_0_0_b00b425585e20f78b338c242f3a42603.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, крушение российского вертолета в армении, ми-24, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
Алиев заверил Путина, что сбившие вертолет военные будут наказаны
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Азербайджана заверил его в том, что будет проведено тщательное расследование по сбитому российскому вертолету и виновные будут наказаны.
2020-11-10T18:35
true
PT1M07S

Алиев заверил Путина, что сбившие вертолет военные будут наказаны

18:35 10.11.2020 (обновлено: 20:05 10.11.2020)
 
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / МЧС Армении
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что глава Азербайджана заверил его в том, что будет проведено тщательное расследование по сбитому российскому вертолету и виновные будут наказаны.
"Президент Азербайджана заверил меня в том, что будет произведено тщательное расследование в рамках возбужденного уголовного дела, виновные будут наказаны", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджан вскоре признал, что случайно сбил российский вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить России компенсации.
 
Крушение российского вертолета в АрменииМи-24Владимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Испании в двух городах туристы смогут пользоваться аэротакси
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд предупредил россиян о холодах
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
Лента новостейМолния