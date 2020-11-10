https://ria.ru/20201110/vertolet-1583938690.html

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана инцидент со сбитым Ми-24

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана инцидент со сбитым Ми-24

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили во вторник по телефону инцидент со сбитым ВС Азербайджана российским... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:01

2020-11-10T15:01

2020-11-10T15:07

крушение российского вертолета в армении

джейхун байрамов

россия

мария захарова

сергей лавров

ми-24

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили во вторник по телефону инцидент со сбитым ВС Азербайджана российским вертолетом Ми-24 в воздушном пространстве Армении, Баку вновь принес извинения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что "в принципиальном ключе российской стороной был поставлен вопрос о скорейшем полноформатном расследовании, которое должно привести к соответствующим итогам".Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.

https://ria.ru/20201109/azerbaydzhan-1583842502.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение российского вертолета в армении, джейхун байрамов, россия, мария захарова, сергей лавров, ми-24, азербайджан, армения, в мире