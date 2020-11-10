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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана инцидент со сбитым Ми-24
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана инцидент со сбитым Ми-24
Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили во вторник по телефону инцидент со сбитым ВС Азербайджана российским... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:01
2020-11-10T15:07
крушение российского вертолета в армении
джейхун байрамов
россия
мария захарова
сергей лавров
ми-24
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили во вторник по телефону инцидент со сбитым ВС Азербайджана российским вертолетом Ми-24 в воздушном пространстве Армении, Баку вновь принес извинения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что "в принципиальном ключе российской стороной был поставлен вопрос о скорейшем полноформатном расследовании, которое должно привести к соответствующим итогам".Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.
https://ria.ru/20201109/azerbaydzhan-1583842502.html
россия
азербайджан
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крушение российского вертолета в армении, джейхун байрамов, россия, мария захарова, сергей лавров, ми-24, азербайджан, армения, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана инцидент со сбитым Ми-24

15:01 10.11.2020 (обновлено: 15:07 10.11.2020)
 
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / МЧС Армении
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсудили во вторник по телефону инцидент со сбитым ВС Азербайджана российским вертолетом Ми-24 в воздушном пространстве Армении, Баку вновь принес извинения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня, буквально только что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим азербайджанским коллегой. С азербайджанской стороны министр иностранных дел вновь принес России извинения в связи с этим трагическим инцидентом. Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего полноформатного расследования", - заявила Захарова в эфире телеканала RTVi.

Она подчеркнула, что "в принципиальном ключе российской стороной был поставлен вопрос о скорейшем полноформатном расследовании, которое должно привести к соответствующим итогам".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.
На месте падения вертолета Ми-24 у населенного пункта Ерасх в Армении - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 23:47
Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
 
Крушение российского вертолета в АрменииДжейхун БайрамовРоссияМария ЗахароваСергей ЛавровМи-24АзербайджанАрменияВ мире
 
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